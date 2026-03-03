وی گفت: اقتصاد کشاورزی ایران مردم پایه است، نماد این نقش آفرینی، تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی هستند که بخش عمده تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به عهده آنهاست.

نوری با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت تلاش کرده است قواعد زائد و قوانین دست و پاگیر فعالیت بازرگانان و صادرکنندگان واردکنندگان کالاهای اساسی را حذف کند گفت: اجرای طرح کار آمدسازی یارانه ها در همین چارچوب انجام شد تا "عدالت اقتصادی" برای همه اجزا در زنجیره تامین عملیاتی شود.

وزیر جهادکشاورزی تلاش مضاعف برای تامین سفره مردم رو مورد اشاره قرار داد وگفت : تاثیر منع صادرات برخی اقلام کشاورزی برای تامین بازار با همکاری و هماهنگی تشکل‌ها و اتحادیه های کشاورزی در روزهای آینده مشخص می‌شود، بازار تامین و قیمت تنظیم و تثبیت می‌شود.