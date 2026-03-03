وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

رفع موانع فعالیت تامین‌کنندگان کالاهای اساسی/ تلاش شبانه روزی برای آرامش بازار

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون همه در کنار هم باید برای تامین سفره مردم تلاشهایمان را مضاعف کنیم تا کوچکترین خللی در معیشت مردم ایجاد نشود و اتحادیه و تشکل‌ها در همین چند روز اخیر نشان دادند برای آرامش بازار در کنار بخش دولتی و وزارت جهاد کشاورزی شبانه روزی فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری - وزیر جهاد کشاورزی - در دیدار با اعضای هیات مدیره و دبیران اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی گفت: اکنون در شرایط جنگی باید همه در کنار هم بر روی تأمین به موقع و مناسب کالاهای اساسی و مایحتاج مردم تمرکز کنیم در این مسیر انجمن‌ها و تشکل‌های بخش و زیربخش کشاورزی نقش موثری دارند.

وی گفت: اقتصاد کشاورزی ایران مردم پایه است، نماد این نقش آفرینی، تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی هستند که بخش عمده تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به عهده آنهاست.

نوری با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت تلاش کرده است قواعد زائد و قوانین دست و پاگیر فعالیت بازرگانان و صادرکنندگان واردکنندگان کالاهای اساسی را حذف کند گفت:  اجرای طرح کار آمدسازی یارانه ها در همین چارچوب انجام شد تا "عدالت اقتصادی" برای همه اجزا در زنجیره تامین عملیاتی شود.

وزیر جهادکشاورزی تلاش مضاعف برای تامین سفره مردم رو مورد اشاره قرار داد وگفت : تاثیر منع صادرات برخی اقلام کشاورزی برای تامین بازار با همکاری و هماهنگی تشکل‌ها و اتحادیه های کشاورزی در روزهای آینده مشخص می‌شود، بازار تامین و قیمت تنظیم و تثبیت می‌شود.

