به گزارش ایلنا، همزمان با جنگ تحمیلی و ماه رمضان، در جلسات مستمر روزانه کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت بحران کشور به ریاست فرزانه صادق آخرین وضعیت راه‌‎ها و مسیرهای تردد کالا و مسافر در سراسر کشور مورد بررسی و دستور و هماهنگی لازم برای تسهیل تردد و جا به جایی‌ها صادر می‌شود.

بنابر این گزارش در کمیته حمل و نقل که تمام زیر بخش حمل و نقل از جمله ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای حضور دارند در هر جلسه گزارش آخرین اقدامات و برنامه های خود را برای تسهیل تردد ارائه می دهند.

صادق مستند به گزارش های ارائه شده، روزانه تصمیماتی برای تسهیل این روند در شرایط جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی علیه ایران اتخاذ و ابلاغ می کند.

در کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت بحران کشور موضوع تمهیدات و هماهنگی لازم برای بحث و تبادل نظر شد تا اقدام لازم برای بازگشت غیر هوایی آنها اقدام شود.

در کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت بحران کشور برای افزایش ظرفیت ترانزیت بار علاوه بر جا به جایی زمینی مقرر شد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی استفاده بیشتر از ظرفیت حمل ریلی بار به ویژه در تخلیه بار از بنادر به پسکرانه‌ها نیز در دستورکار قرار گیرد.

همچنین مقرر شد در هماهنگی با بخش خصوصی، دریافت عوارض از کلیه آزادراه‌ها فعلا صورت نپذیرد.

ارتقای خدمت رسانی در پایانه مرزی برکت (مرز مهران) و پایانه های مرزی استان های سیستان و بلوچستان و کرمانشاه نیز از دیگر مصوبات کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت بحران کشور بود که وزیر راه و شهرسازی در تماس با استانداران، دستورات لازم را صادر کرد.

بنابر این گزارش کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت بحران کشور مقرر کرد شرکت‌های حمل و نقل هوایی ظرف مدت ۲۴ ساعت مبلغ بلیت های لغو شده را به مسافران بازگرداند.

