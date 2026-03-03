صادرات چهار محصول کشاورزی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که با هدف تنظیم بازار و شرایط کشور ابلاغ شد ممنوعیت صادرات تخممرغ، سیب زمینی، گوجه فرنگی و خرمای مضافتی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.
به گزارش ایلنا بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت، صادرات تخممرغ، سیب زمینی، گوجه فرنگی و خرمای مضافتی بر اساس مکاتبه سازمان توسعه تجارت با گمرک ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
این اقدام در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به شرایط ویژه کشور صورت گرفته و از سوی سازمان توسعه تجارت جهت اجرا به گمرک ابلاغ شده است.