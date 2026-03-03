به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، در پی دستور رئیس جمهور برای تداوم خدمات‌رسانی یکپارچه به مردم، دومین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاونان و مدیران کل استان‌ها به‌صورت برخط برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از آخرین وضعیت استان‌ها، به‌ویژه مناطق مهمان‌پذیر، در حوزه تأمین مایحتاج عمومی و اقلام مصرفی ارائه شد.

وزیر صمت در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان استانی، بر لزوم نظارت مستمر و شبانه‌روزی بر فرآیند تأمین و توزیع کالاها تأکید کرد و خواستار اعلام فوری هرگونه کمبود به ستاد مرکزی شد تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع آن اقدام شود.

وی همچنین از مدیران استان‌ها خواست با تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی، از هرگونه افزایش قیمت به بهانه کمبود برخی اقلام به‌طور جدی جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، برنامه‌ریزی‌ها با هدف حفظ آرامش بازار، ثبات قیمت‌ها و پاسخگویی سریع به نیازهای مردم ادامه دارد.

انتهای پیام/