صادرات سیب‌زمینی ممنوع شد

در پی کاهش عرضه سیب‌زمینی در بازار طی روزهای اخیر و افزایش قیمت این محصول پرمصرف، وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیب‌زمینی را ممنوع اعلام کرد تا در چند روز آینده قیمت‌ها به حالت عادی بازگردد.

به گزارش ایلنا، طی روزهای اخیر بازار سیب‌زمینی در ایران با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه شد. در واکنش به این شرایط، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که صادرات سیب‌زمینی متوقف خواهد شد تا عرضه این محصول در بازارهای داخلی افزایش یابد. ممنوعیت صادرات از جمله اقداماتی بود که بازار داخلی را هدف قرار داده تا بتواند نیاز مصرف‌کنندگان را بهتر تأمین کند. 

معاون سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در چند روز اخیر عرضه سیب‌زمینی به شهرهای مسافرپذیر و برخی استان‌ها به علت صادرات به افغانستان به کندی انجام شد و باعث گرانی این محصول در بازار شده بود.

وی افزود: با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیب‌زمینی متوقف و با کمک کامیون‌های دستگاه‌های اجرایی ارسال به بازار سرعت گرفته و پیش‌بینی می‌شود قیمت این محصول تا چند روز آینده به حالت عادی بازگردد. 

