تولید نفت در اقلیم کردستان عراق متوقف شد
شرکتهای دیاناو، دانا گاز و گالف کیاستون پس از تشدید تنشها در منطقه خاورمیانه تولید نفت و گاز در اقلیم کردستان عراق را متوقف کردند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکتهای دیاناو نروژ و دانا گاز امارات پس از حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تولید نفت و گاز در میدانهای تحت اداره خود واقع در منطقه اقلیم کردستان عراق را در اقدام احتیاطی متوقف کردند.
تأسیسات تولیدی در میدان نفتی «طاوکه» و میدان گازی «خورم مور» سال گذشته میلادی در جنگ ۱۲ روزه بین رژیم اشغالگر قدس و ایران هدف حمله قرار گرفتند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بهعهده نگرفت، اما یک منبع دولتی عراق در آن زمان به رویترز گفته بود که شبهنظامیان عراقی مظنون هستند.
بیژن مصور رحمانی، مدیرعامل دیاناو به رویترز گفت: در قالب بک اقدام احتیاطی بهطور موقت عملیات تولید نفت در اقلیم کردستان عراق را متوقف و کارکنان را به مکانهای امن منتقل کردیم.
وی افزود: دیاناو طی چند هفته گذشته برای احتمال حمله هوایی در منطقه آماده میشد.
شرکتهای دیاناو و جنل انرژی در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۵ میلادی روزانه بیش از ۷۷ هزار بشکه نفت در میدانهای نفتی «طاوکه» و «پیشکبیر» واقع در نزدیکی مرز ترکیه تولید کردند.
یک منبع مطلع در شرکت دیاناو به رویترز گفت: تولید در میدان گازی «خورم مور» که از سوی شرکت دانا گاز اداره میشود، روز شنبه (نهم اسفند) در اقدامی احتیاطی متوقف شد.
صادرات نفت عراق از منطقه کردنشین این کشور در ماه فوریه سال ۲۰۲۶ میلادی به ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
بر اساس گزارش خبرگزاری عراق، سرویس مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز شنبه چند موشک و پهپاد را بر فراز اربیل، پایتخت این منطقه رهگیری کردهاند.
مقامهای امنیتی اقلیم کردستان عراق به رویترز گفتند: این حملهها نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی فرودگاه اربیل را هدف قرار داده است.
در همین حال، شرکت گالف کیاستون پترولیوم روز دوشنبه (۱۱ اسفند) در قالب یک اقدام احتیاطی، پس از تشدید تنشهای منطقه خاورمیانه عملیات تولید را در میدان نفتی «شیخان» اقیلم کردستان عراق متوقف کرد.
این شرکت به زمان تعلیق و تأثیر آن بر سطح تولید اشارهای نکرد، این تصمیم بهدنبال اقدام مشابه از سوی شرکتهای دانا گاز و دیاناو در روز شنبه گرفته شد.
۱۸ متخصص نفتی چین روز شنبه از طریق گذرگاه مرزی صفوان در استان بصره، عراق را ترک کردند.