وزیر راه خبر داد

افزایش واگن‌های قطار برای تسهیل در رفت‌وآمد مردم/ تخلیه و بارگیری کالا در بنادر طبق روال

افزایش واگن‌های قطار برای تسهیل در رفت‌وآمد مردم/ تخلیه و بارگیری کالا در بنادر طبق روال
کد خبر : 1757924
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حمل و نقل ریلی به جهت سهولت در رفت و آمد مردم، تعداد واگن‌ها را بیشتر کردیم و در روز گذشته بیش از ۵۶۰۰ نفر اضافه بر بلیت های فروخته شده، واگن اضافه شد.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق اظهار کرد: در بنادری که دشمن دژخیم سایه افکنده است و تدارکاتی را نیز آنجا انجام داده همچنان تخلیه و بارگیری طبق روال انجام می شود و کالاهای اساسی به اقصی نقاط کشور بارگیری می شود.

وی افزود: ما در حمل و نقل ریلی به جهت سهولت در رفت و آمد مردم عزیز تعداد واگن ها را بیشتر کردیم و در روز گذشته بیش از ۵۶۰۰ نفر اضافه بر بلیت های فروخته شده واگن اضافه شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قطارهای فوق العاده ای را در مسیر تهران_ مشهد، قم_ مشهد، تهران_ اهواز، تهران_ گرگان، تهران_ یزد، تهران_ کرمان به صورت رفت و برگشت انجام گرفته است و همچنان در حال اضافه کردن واگن هستیم.

وی ادامه داد: شاید تاخیری به جهت اضافه شدن واگن ها ایجاد شود اما پیگیر تسهیل در رفت و آمد هستیم.

صادق به حوزه حمل و نقل جاده ای نیز اشاره کرد و گفت:طی روزهای گذشته تعدادی از هموطنان از تهران خارج شدند و تلاشمان بر این بود که تعداد اتوبوس ها طوری تنظیم شود که مشکلات کمتری داشته باشند و این رفت و آمد تسهیل شود.

وزیر راه و شهرسازی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: انجمن ها و اتحادیه ها، کامیونداران، رانندگان ، اتوبوس‌ داران و رانندگان نفت کش ها همگی پشت ملتشان هستند و همگی در حال خدمات رسانی هستند و ذره ای از غیرتشان کم نشده و با غیرت و شهامت در حال خدمات رسانی اند.

وی بیان کرد:خدمات رسانی ها بعدی و نوع خدمات روزهای آینده به اطلاع مردم خواهیم رساند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل