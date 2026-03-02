وی افزود: ما در حمل و نقل ریلی به جهت سهولت در رفت و آمد مردم عزیز تعداد واگن ها را بیشتر کردیم و در روز گذشته بیش از ۵۶۰۰ نفر اضافه بر بلیت های فروخته شده واگن اضافه شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قطارهای فوق العاده ای را در مسیر تهران_ مشهد، قم_ مشهد، تهران_ اهواز، تهران_ گرگان، تهران_ یزد، تهران_ کرمان به صورت رفت و برگشت انجام گرفته است و همچنان در حال اضافه کردن واگن هستیم.

وی ادامه داد: شاید تاخیری به جهت اضافه شدن واگن ها ایجاد شود اما پیگیر تسهیل در رفت و آمد هستیم.

صادق به حوزه حمل و نقل جاده ای نیز اشاره کرد و گفت:طی روزهای گذشته تعدادی از هموطنان از تهران خارج شدند و تلاشمان بر این بود که تعداد اتوبوس ها طوری تنظیم شود که مشکلات کمتری داشته باشند و این رفت و آمد تسهیل شود.

وزیر راه و شهرسازی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: انجمن ها و اتحادیه ها، کامیونداران، رانندگان ، اتوبوس‌ داران و رانندگان نفت کش ها همگی پشت ملتشان هستند و همگی در حال خدمات رسانی هستند و ذره ای از غیرتشان کم نشده و با غیرت و شهامت در حال خدمات رسانی اند.

وی بیان کرد:خدمات رسانی ها بعدی و نوع خدمات روزهای آینده به اطلاع مردم خواهیم رساند.