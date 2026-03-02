اطلاعیه شماره ۲ فرماندهی امنیت سایبری کشور:
مردم شبکههای اجتماعی یا پیامرسانهای خارجی را غیرفعال یا حذف کنند
فرماندهی امنیت سایبری در اطلاعیه شماره ۲ خود اعلام کرد: دشمن درصدد ایجاد دسترسی سایبری است، مردم شبکههای اجتماعی یا پیامرسانهای خارجی را غیرفعال یا حذف کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم بزرگ و شریف ایران
ضمن تسلیت شهادت زعیم مسلمانان و رهبر مستضعفان جهان، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (س)، به اطلاع عموم مردم میرساند.
با توجه به ضربههای وارد شده به مسیرهای دسترسی دشمن برای حملات سایبری و شناختی، دشمن در صدد ایجاد دسترسیهای جدید است که لازم است مردم عزیز موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
• برنامههایی که از منابع ناشناس دانلود شدهاند، حذف یا غیرفعال نمایید.
• دشمن به دادهها و اطلاعات شما در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی دسترسی دارد. با غیر فعال کردن یا حذف این برنامهها دسترسی دشمن را محدود کنید.
• روی لینکهای مشکوک و ناشناس کلیک نکنید.
• تیمهای سایبری موساد در حال توزیع نسخههای جعلی بروز رسانی برخی برنامهها جهت نفوذ به شبکه و تمهید حمله سایبری هستند. از نصب این برنامهها خودداری کرده و حتما بهروزرسانی و نصب جدید را از مراجع مورد تایید انجام دهید.
از همکاری و مشارکت شما عزیزان در حفظ امنیت فضای سایبری کشور سپاسگزاریم.
فرماندهی امنیت سایبری کشور