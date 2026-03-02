اطلاعیه شماره ۲ فرماندهی امنیت سایبری کشور:

مردم شبکه‌های اجتماعی یا پیامرسان‌های خارجی را غیرفعال یا حذف کنند

فرماندهی امنیت سایبری در اطلاعیه شماره ۲ خود اعلام کرد: دشمن درصدد ایجاد دسترسی سایبری است، مردم شبکه‌های اجتماعی یا پیامرسان‌های خارجی را غیرفعال یا حذف کنند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۲ فرماندهی امنیت سایبری کشور آمده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم بزرگ و شریف ایران

ضمن تسلیت شهادت زعیم مسلمانان و رهبر مستضعفان جهان، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (س)، به اطلاع عموم مردم میرساند.

با توجه به ضربه‌های وارد شده به مسیر‌های دسترسی دشمن برای حملات سایبری  و شناختی، دشمن در صدد ایجاد دسترسی‌های جدید است که لازم است مردم عزیز موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

• برنامه‌هایی که از منابع ناشناس دانلود شدهاند، حذف یا غیرفعال نمایید.

• دشمن به داده‌ها و اطلاعات شما در پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی دسترسی دارد. با غیر فعال کردن یا حذف این برنامه‌ها دسترسی دشمن را محدود کنید.

• روی لینک‌های مشکوک و ناشناس کلیک نکنید.

• تیم‌های سایبری موساد در حال توزیع نسخه‌های جعلی بروز رسانی برخی برنامه‌ها جهت نفوذ به شبکه و تمهید حمله سایبری هستند. از نصب این برنامه‌ها خودداری کرده و حتما به‌روز‌رسانی و نصب جدید را از مراجع مورد تایید انجام دهید.

از همکاری و مشارکت شما عزیزان در حفظ امنیت فضای سایبری کشور سپاسگزاریم.

فرماندهی امنیت سایبری کشور

 

