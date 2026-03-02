به گزارش ایلنا، اطلاعیه بورس کالای ایران بدین شرح است:

۱- عرضه و معاملات بازار فیزیکی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ به شرح جدول فوق انجام می‌پذیرد.

نحوه معاملات فیزیکی بورس کالا اعلام شد

۲- مهلت ارسال عرضه‌ها برای تایید تا ساعت ۱۴:۰۰ است.

۳- معاملات سیمان در تالار سیمان و راس ساعت ۱۲:۰۰ و مابقی معاملات (اعم از پتروشیمی، صنعتی، حراج باز، فرآورده‌های نفتی و…) در تالار حراج هم‌زمان راس ساعت ۱۱:۳۰ صورت می‌پذیرد.

۴- معاملات مازاد تا ساعت ۱۵:۰۰ انجام خواهد شد.

۵- معاملات رینگ صادراتی راس ساعت ۱۱:۳۰ و از طریق دفاتر تهران برگزار می‌شود.

۶-تسویه معاملات روزهای گذشته در تاریخ ۱۲ و ۱۳ اسفند طبق اطلاعیه مورخ دهم اسفند صورت خواهد پذیرفت؛ به این ترتیب امکان تسویه با شرایط اعلام شده قبلی وجود دارد.