English العربیه
نحوه معاملات فیزیکی بورس کالا اعلام شد

نحوه معاملات فیزیکی بورس کالا اعلام شد
بورس کالای ایران طی اطلاعیه‌ای، نحوه انجام معاملات فیزیکی در هفته آینده را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه بورس کالای ایران بدین شرح است: 

۱- عرضه و معاملات بازار فیزیکی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ به شرح جدول فوق انجام می‌پذیرد. 

۲- مهلت ارسال عرضه‌ها برای تایید تا ساعت ۱۴:۰۰ است. 

۳- معاملات سیمان در تالار سیمان و راس ساعت ۱۲:۰۰ و مابقی معاملات (اعم از پتروشیمی، صنعتی، حراج باز، فرآورده‌های نفتی و…) در تالار حراج هم‌زمان راس ساعت ۱۱:۳۰ صورت می‌پذیرد. 

۴- معاملات مازاد تا ساعت ۱۵:۰۰ انجام خواهد شد. 

۵- معاملات رینگ صادراتی راس ساعت ۱۱:۳۰ و از طریق دفاتر تهران برگزار می‌شود. 

۶-تسویه معاملات روزهای گذشته در تاریخ ۱۲ و ۱۳ اسفند طبق اطلاعیه مورخ دهم اسفند صورت خواهد پذیرفت؛ به این ترتیب امکان تسویه با شرایط اعلام شده قبلی وجود دارد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل