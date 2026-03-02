نحوه معاملات فیزیکی بورس کالا اعلام شد
بورس کالای ایران طی اطلاعیهای، نحوه انجام معاملات فیزیکی در هفته آینده را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، اطلاعیه بورس کالای ایران بدین شرح است:
۱- عرضه و معاملات بازار فیزیکی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ به شرح جدول فوق انجام میپذیرد.
نحوه معاملات فیزیکی بورس کالا اعلام شد
۲- مهلت ارسال عرضهها برای تایید تا ساعت ۱۴:۰۰ است.
۳- معاملات سیمان در تالار سیمان و راس ساعت ۱۲:۰۰ و مابقی معاملات (اعم از پتروشیمی، صنعتی، حراج باز، فرآوردههای نفتی و…) در تالار حراج همزمان راس ساعت ۱۱:۳۰ صورت میپذیرد.
۴- معاملات مازاد تا ساعت ۱۵:۰۰ انجام خواهد شد.
۵- معاملات رینگ صادراتی راس ساعت ۱۱:۳۰ و از طریق دفاتر تهران برگزار میشود.
۶-تسویه معاملات روزهای گذشته در تاریخ ۱۲ و ۱۳ اسفند طبق اطلاعیه مورخ دهم اسفند صورت خواهد پذیرفت؛ به این ترتیب امکان تسویه با شرایط اعلام شده قبلی وجود دارد.