فعالیت بخشهایی از پالایشگاه نفت حیفا متوقف شد
گروه بازان از توقف فعالیت بخشهایی از مجتمع پالایشی خود در حیفا با ظرفیت پالایش روزانه ۱۹۷ هزار بشکه خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری آرگوس مدیا، در پی درگیری نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، فعالیت بخشهایی از پالایشگاه نفت بازان در حیفا با ظرفیت پالایش روزانه ۱۹۷ هزار بشکه در روز شنبه (نهم اسفند) متوقف شدند.
پایگاه اطلاعرسانی شرکت بازان اعلام کرد که بخشهایی از پالایشگاه نفت حیفا تعطیل شده است.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی شرکت بازان، تعطیلی بخشهایی از پالایشکاه نفت حیفا از آثار اولیه درگیری نظامی با ایران بر زیرساختهای انرژی است.
در این گزارش آمده است که این تصمیم جزئی از اقدامهای احتیاطی برای جلوگیری از آسیب است، زیرا این واحد صنعتی در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ به شدت آسیب دیده بود و ۳ تن از کارکنان آن جان خود را از دست دادند.
از زمان آغاز دور تازه درگیریها (شنبه، نهم اسفند) خبری مبنی بر اصابت موشک به پالایشگاه حیفا گزارش نشده است، در زمان تهیه این گزارش (۱۱ اسفند) سنتکام توضیحی درباره تغییر پیام منتشر شده روی شبکه اجتماعی اِکس و حذف نام پالایشگاه از این پیام نداده است.
پالایشگاه بازان واقع در منطقه صنعتی شرق شهر حیفا در شمال سرزمینهای اشغالی فلسطین یکی از قدیمیترین و حیاتیترین تأسیسات صنعت انرژی این رژیم بهشمار میآید.
این تأسیسات تحت مدیریت شرکت پالایش نفت بازان، بخشی از مجتمع پتروشیمی در حیفا است و نقشی محوری در پالایش نفت خام و تولید فرآوردههای نفتی پیشرفته ایفا میکند.