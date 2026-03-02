تولید در میدان گازی لویاتان رژیم صهیونیستی متوقف شد

وزارت انرژی رژیم صهیونیستی در بحبوحه حمله‌های موشکی ایران به اراضی اشغالی فلسطین دستور تعطیلی میدان گازی عظیم لویاتان را صادر کرد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی رژیم صهیونیستی روز شنبه (نهم اسفند) در پی حمله‌های موشکی ایران به اراضی فلسطین اشغالی، دستور توقف فعالیت تولید در میدان گازی لویاتان را صادر کرد.

شرکت آمریکایی شورون، مجری بهره‌برداری از میدان گازی لویاتان، روز جمعه (هشتم اسفند) پس از صدور دستور وزارت انرژی رژیم صهیونیستی، توقف فعالیت را تأیید کرد.

سه منبع به رویترز گفتند: تولید میدان گازی لویاتان واقع در سواحل فلسطین اشغالی که شرکت آمریکایی شورون بهره‌برداری از آن را به‌عهده دارد، تعطیل شده است.

شورون در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت «انرژین» (Energean Plc)  که به چند میدان گازی واقع در سرزمین‌های فلسطین اشغالی خدمات ارائه می‌دهد فعالیت‌های خود را متوقف کرده است.

وزارت انرژی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این تصمیم بر اساس اوضاع کنونی و مطابق ارزیابی‌های امنیتی گرفته شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که نیازهای انرژی از طریق منابع جایگزین تأمین می‌شود و بخش برق آماده است در صورت لزوم، نیروگاه‌ها را با استفاده از سوخت‌های جایگزین راه‌اندازی کند.

