تولید الانجی قطر متوقف شد/ افزایش قیمت گاز
فعالیت تأسیسات تولید گاز طبیعی مایع شده (الانجی) شرکت قطر انرژی در پی حمله پهپادی متوقف شد.
به گزارش ایلنا از روزنامه اماراتی نشنال، شرکت قطر انرژی اعلام کرد که در پی یک حمله پهپادی فعالیت کارخانههای تولید الانجی «راس الفان» و «مسعید» متوقف شده است.
پیشتر وزارت دفاع قطر هم اصابت دو پهپاد به تأسیسات انرژی در شهرهای صنعتی «راس الفان» و «مسعید» را تأیید کرده بود.
شرکت قطر انرژی دارنده ۱۴ واحد تولید الانجی با ظرفیت تولید سالانه ۷۷ میلیون تن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الانجی جهان است.
این حمله پس از تعطیلی فعالیت پالایشگاه شرکت سعودی آرامکو عربستان با ظرفیت پالایش روزانه ۵۵۰ هزار بشکه در منطقه «راس تنوره» رخ داد.
تعطیلی تولید الانجی قطر تأثیری عمده بر تأمین گاز جهان خواهد داشت. دوحه سهم قابلتوجهی از صادرات الانجی به اتحادیه اروپا را عهدهدار است.
در پی توقف تولید الانجی قطر قیمت گاز در اروپا ۳۰ درصد و در انگلیس ۴۲.۵۵ درصد افزایش یافت.