به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع تجاری روز شنبه (نهم اسفند) اعلام کردند: مالکان نفتکش‌ها، شرکت‌های بزرگ نفتی و معامله‌گران انرژی در پی تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، حمل‌ونقل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از مسیر تنگه هرمز را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

یکی از مدیران ارشد یک شرکت بزرگ معاملاتی گفت: کشتی‌های ما به مدت چند روز در این منطقه می‌مانند.

تصاویر ماهواره‌ای دریافتی از ردیاب‌های نفتکش‌ها نشان می‌دهد که کشتی‌ها در کنار بنادر بزرگی مانند فجیره در امارات متحده عربی جمع شده‌اند و از تنگه هرمز عبور نمی‌کنند.

اتحادیه بین‌المللی مالکان مستقل نفتکش‌ها (اینترتانکو) اعلام کرد: نیروی دریایی ایالات متحده درباره تردد کشتی‌ها در خلیج فارس، دریای عمان، شمال دریای عرب و تنگه هرمز هشدار داده و تأکید کرده است که قادر به تضمین امنیت شناورها در این منطقه نیست.

بر اساس توصیه مشاهده‌شده از سوی رویترز، وزارت کشتیرانی یونان هم روز شنبه به کشتی‌ها توصیه کرد از خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز دوری کنند.

حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت تولیدکنندگانی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، کویت و ایران و حجم زیادی از ال‌ان‌جی تولیدشده در قطر از تنگه هرمز عبور می‌کند.

لارا پیج از شرکت مشاوره کپلر با اشاره به مشاهده نشانه‌هایی از کاهش سرعت، تغییر مسیر یا توقف ۱۴ کشتی حمل ال‌ان‌جی در داخل یا اطراف تنگه هرمز، گفت: احتمال می‌رود تعداد این کشتی‌ها افزایش یابد و این موضوع مشکلاتی را برای صادرات ال‌ان‌جی قطر ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/