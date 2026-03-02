خطر توقف تولید نفت در خاورمیانه وجود دارد
تحلیلگران مؤسسه مالی جیپی مورگان آمریکا اعلام کردند که تداوم انسداد تنگه هرمز برای ۲۵ روز میتواند عرضه نفت تولیدکنندگان بزرگ در خاورمیانه را متوقف کند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری بلومبرگ، تحلیلگران بانک آمریکایی جیپی مورگان پیشبینی کردند اگر تشدید درگیریهای نظامی در خاورمیانه باعث تداوم بسته ماندن گذرگاه راهبردی تنگه هرمز برای بیش از ۲۵ روز شود، تولیدکنندگان بزرگ نفت این منطقه ممکن است مجبور به توقف تولید شوند.
تحلیلگران این مؤسسه از جمله ناتاشا کانوا در یادداشتی نوشتند: افزون بر این مورد، محدودیتهای موجود در زمینه ذخیرهسازی نفت هم سبب توقف اجباری تولید خواهد شد.
عبور نفتکشها از طریق تنگه هرمز، گلوگاه واقع در سواحل ایران و محل عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان، بهدلیل توقف خودخواسته مالکان کشتیها در عمل متوقف شده است.
جیپی مورگان اعلام کرد که جریان صادرات از این مسیر در روز ۲۸ فوریه (نهم اسفند) به حدود ۴ میلیون بشکه رسید، در حالی که مقدار معمول صادرات روزانه از این آبراه حدود چهار برابر این رقم است.
به گفته تحلیلگران جیپی مورگان، تولیدکنندگان نفت خاورمیانه در صورت بسته ماندن کامل تنگه هرمز بهدلیل درگیریها در این منطقه، تولید خود را حداکثر ۲۵ روز میتوانند ادامه دهند.
جیپی مورگان برآورد کرد: ظرفیت ذخیرهسازی موجود نفت خام در خشکی در هفت کشور تولیدکننده خلیج فارس حدود ۳۴۳ میلیون بشکه است که معادل ۲۲ روز تولید معوق است که میتواند ذخیره شود.
گزینههای ذخیرهسازی بیشتر در مخازن شناور هم عامل بازدارنده دیگری به شمار میروند.
تحلیلگران جیپیمورگان یکم مارس (۱۰ اسفند) در یادداشتی نوشتند: روزانه حدود ۱۹ میلیون بشکه سوخت مایع، شامل ۱۶ میلیون بشکه نفت خام، از تنگه هرمز صادر میشود.
با توجه به اینکه کشورهایی مانند عربستان و امارات متحده عربی میتوانند مقداری نفت را با خط لوله از مسیرهای دریایی جایگزین ارسال کنند، مقدار صادرات محدود میشود.