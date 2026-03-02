خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدارباش سایبری برای سازمان‌‎های دارای زیرساخت حیاتی
کد خبر : 1757848
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدارباش سایبری صادر کرد.

به گزارش ایلنا، با توجه به شرایط فعلی کشور ضروری است، مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و امنیت سایبری سازمان‌‎ها و دستگاه‌‎های دارای زیرساخت حیاتی، این اقدامات را انجام و هرگونه رخداد سایبری مشکوک را سریعا به مرکز افتا در تهران و استان‎ها اعلام کنند:

۱. در دسترس بودن متولیان فنی سایبری و پیمانکاران سامانه‌های حیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی؛

۲. قطع فیزیکی تمامی پورت‌های مدیریتی از جمله ILO و IPMI و مدیریت ذخیره‌ساز‌ها (Storage)؛

۳. حصول اطمینان از جداسازی فیزیکی شبکه مدیریتی تجهیزات (OOB) از سایر شبکه‌ها؛

۴. قطع هرگونه دسترسی از راه دور و دسترسی‌های غیر ضروری به سامانه‌ها، تجهیزات و سرویس‌های حیاتی؛

۵. حصول اطمینان از جداسازی شبکه‌های OT از سایر شبکه‌ها؛

۶. ممنوعیت نصب هر نوع سامانه یا تجهیز جدید و یا هرگونه اقدام نگهداری و به‌روزرسانی بر روی سامانه‌ها و تجهیزات موجود؛

۷. حصول اطمینان از تغییر رمز عبور کاربران در سطح مدیریتی برای سامانه‌ها و تجهیزات فناوری و صنعتی؛

۸. شناسایی و حذف حساب‌های کاربری غیرضروری در سامانه‌ها، تجهیزات و سرویس‌های حیاتی؛

۹. بروز بودن، صحت و اطمینان از نگهداری نسخه‌های پشتیبان در خارج از سازمان؛

۱۰. حصول اطمینان از ذخیره مطمئن و متمرکز انواع لاگ‌های امنیتی

۱۱. هر گونه تماس یا ارسال پیامک از سرشماره‌های ناشناس، No Number و یا Private برای اقدام بر روی سامانه‌ها و زیرساخت مورد تایید نیست و قبل از هر اقدامی، باید از مرکز مدیریت راهبردی افتا تاییدیه گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

