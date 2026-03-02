به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تحلیلگران در ارزیابی‌ تأثیر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بر عرضه، به‌ویژه جریان عبور نفت از طریق تنگه هرمز که بیش از ۲۰ درصد محموله‌های جهان از آن عبور می‌کند، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت در روزهای آینده در سطوحی بالا باقی بماند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در نخستین روز معامله‌ بازارهای آتی (دوشنبه، ۱۱ اسفند) پس از تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و ترور بزدلانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیش از هشت درصد افزایش یافت و به ۸۲ دلار و ۳۷ سنت، بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ رسید.

منابع تجاری اعلام کردند: بیشتر مالکان نفتکش‌ها و شرکت‌های بزرگ نفتی و تجاری، در پی هشدار تهران به کشتی‌ها درباره عبور از تنگه هرمز، حمل‌ونقل نفت خام، فرآورده‌های سوختی و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از مسیر این تنگه را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

منابع و مقام‌های کشتیرانی روز یکشنبه (۱۰ اسفند) گفتند: حمله‌های نظامی شناورهای حمل نفت خام و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در معرض آسیب‌های جانبی قرار داده است؛ موشک‌ها دست‌کم به سه نفتکش در سواحل خلیج فارس اصابت کردند و یک دریانورد جان خود را از دست داد.

تحلیلگران بانک سیتی هم پیش‌بینی کردند که نفت خام برنت این هفته در بحبوحه درگیری‌های جاری ۸۰ تا ۹۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شود.

تحلیلگران این بانک پیش‌بینی کردند که قیمت‌ها با کاهش تنش‌ها به ۷۰ دلار برای هر بشکه بازگردد.

بانک آمریکایی گلدمن ساکس هم روز یکشنبه در یادداشتی اعلام کرد که صرف ریسک قیمت نفت خام در شرایط عادی ۱۸ دلار برای هر بشکه است.

این بانک پیش‌بینی کرد که اگر تنها ۵۰ درصد جریان نفت از تنگه هرمز به مدت یک ماه متوقف شود، اختلاف قیمت به ۴ دلار برای هر بشکه می‌رسد.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی گفتند: با این حال، اگر بازار برای ریسک اختلال‌های مداوم عرضه، تقاضای صرف ریسک بیشتری داشته باشد، قیمت نفت می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

در همین حال، مؤسسه وود مکنزی اعلام کرد: اگر جریان عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به سرعت احیا نشود، قیمت نفت می‌تواند به‌طور بالقوه از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه فراتر رود.

تحلیلگران وود مکنزی در یادداشتی گفتند: این اختلال شوکی دوگانه در عرضه ایجاد می‌کند، به‌طوری که نه تنها صادرات کنونی از طریق تنگه هرمز متوقف می‌شود، بلکه ظرفیت مازاد عرضه اوپک‌پلاس (ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش) و سرانجام بخش عمده ظرفیت مازاد عرضه اوپک که به‌طور معمول اهرمی کلیدی برای متعادل کردن بازار جهانی نفت است، در صورت بسته بودن این آبراه بین‌المللی غیرقابل دسترسی هستند.

در بحبوحه درگیری‌ها، هشت کشور عضو اوپک‌پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی با ازسرگیری روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه پس از سه ماه وقفه، برای آوریل امسال لغو روزانه ۲۰۶ هزار بشکه‌ای کاهش داوطلبانه عرضه را در نظر گرفته‌اند.

تحلیلگران سوسیته جنرال روز دوشنبه (۱۱ اسفند) اعلام کردند که محتمل‌ترین سناریو برای قیمت نفت، افزایشی کوتاه‌مدت و به‌دنبال آن اصلاحی جزئی است، زیرا بازارها تداوم عرضه را معتبر می‌دانند.

