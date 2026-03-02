تخلیه و بارگیری در بنادر کشور بدون وقفه ادامه دارد
وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود شرایط اخیر، تخلیه و بارگیری در همه بنادر کشور بدون وقفه ادامه دارد و ارسال کالاهای اساسی به سراسر کشور طبق روال در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پیام ویدیویی با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار کرد: ملت شریف و نجیب ایران سوگی بزرگ و غمی جانکاه را تحمل کردند، اما فرزندان شما همچنان در حال خدماترسانی به مردم عزیز هستند.
وی افزود: در بنادری که دشمن دِژخیم سایه افکنده و تدارکاتی را نیز در آنجا انجام داده، تخلیه و بارگیری در بنادر کل کشور طبق روال در حال انجام است و هیچگونه وقفهای در این روند ایجاد نشده است. کالاهای اساسی به اقصی نقاط کشور بارگیری و ارسال میشود و چرخه تأمین کالا با قوت ادامه دارد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر استمرار فعالیت بنادر کشور تصریح کرد: عملیات تخلیه و بارگیری کالا در تمامی بنادر فعال است و خدمات بندری بدون توقف در حال انجام است تا نیازهای اساسی مردم بهصورت منظم تأمین شود.
صادق در ادامه با اشاره به تمهیدات اتخاذشده در حوزه حملونقل ریلی گفت: در بخش حملونقل ریلی، بهمنظور تسهیل رفتوآمد مردم، تعداد واگنها افزایش یافته است. تنها در روز گذشته، بیش از پنج هزار و ۶۰۰ نفر علاوه بر ظرفیت بلیتهای فروختهشده، از طریق واگنهای اضافه جابهجا شدند.
وی افزود: قطارهای فوقالعاده در مسیرهای پرتردد از جمله تهران - مشهد، قم - مشهد، مشهد - تهران، اهواز - تهران، گرگان - تهران، یزد - تهران و کرمان - تهران بهصورت رفت و برگشت راهاندازی شده است و روند افزایش واگنها همچنان ادامه دارد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ممکن است به دلیل اضافه شدن واگنها و تنظیم برنامه حرکت قطارها، تأخیرهایی ایجاد شود، اما هدف اصلی تسهیل در رفتوآمد مردم است و این موضوع با جدیت پیگیری میشود.
صادق با اشاره به وضعیت حملونقل جادهای گفت: طی روز گذشته و شب گذشته، تعدادی از هموطنان از تهران خارج شدند. تلاش ما بر این بود که تعداد اتوبوسها بهگونهای تنظیم شود که مردم با مشکلات کمتری مواجه شوند و روند جابهجایی تسهیل شود.
وی یادآور شد: با انجمنها و اتحادیههای مرتبط شامل کامیونداران، رانندگان کامیون، اتوبوسداران، رانندگان اتوبوس و همچنین نفتکشها و رانندگان نفتکشها گفتوگو شده است. همه این بخشها در کنار ملت هستند و با غیرت و شهامت در حال خدماترسانیاند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی فعالان حوزه حملونقل جادهای و ریلی با تمام توان در حال ارائه خدمت هستند و ذرهای از عزم و غیرت آنان کاسته نشده و اطلاعیههای بعدی و جزئیات خدمات پیشبینیشده برای روزهای آینده، به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.