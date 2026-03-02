مردم نگران تامین سوخت نباشند/ پمپ بنزین ها سه شیفته و شبانه روزی هستند

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: روال عادی تأمین، توزیع و حمل سوخت در کشور ادامه دارد.

وی افزود: صف های جایگاه های سوخت کاهشی شده است و نسبت به جنگ ۱۲ روزه، میزان مراجعات مردم به پمپ بنزین ها کاهش داشته است و این نشان از اعتماد مردم به سربازان خود در عرصه سوخت رسانی است

پمپ بنزین ها سه شیفته و شبانه روزی هستند

نواز با بیان اینکه رعایت نظم در صف ها و روحیه همکاری مردم بی نظیر است، گفت: کوچکترین مشکلی در صفوف بنزین و یا اختلال در جایگاه های بنزین گزارش نشده است.

وی ادامه داد: موجودی مخازن سوخت جایگاه ها مناسب بوده و همه همکاران در ۳ شیفت کاری در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ هزار نفر در حوزه تولید، انتقال، حمل و توزیع بنزین در بخش های دولتی و غیردولتی در حال فعالیت شبانه روزی هستند.

تدابیر لازم در بخش سوخت کشور اندیشیده شده، مردم نگران نباشند

وی افزود: قطعا تدابیر لازم برای همه سناریوهای احتمالی اندیشیده شده است و جای هیچ گونه نگرانی در تأمین سوخت مورد نیاز مردم وجود ندارد.

نواز با اعلام تشکر و قدردانی از همکاری بی نظیر مردم، گفت: آمار دقیق تأمین و توزیع سوخت در بخش های مختلف، به مرور زمان جمع آوری و اعلام خواهد شد.

سوخت گیری در ظروف ممنوع است

سخنگوی صنف جایگاه داران در خصوص سوخت گیری برخی مردم در ظروف، تصریح کرد: بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سوخت گیری در ظروف ممنوع است.

وی افزود: به هیچ وجه مردم، به فکر ذخیره سازی سوخت در ظروف نباشند، چرا که علاوه بر توزیع مستمر و بدون وقفه سوخت در کشور، هر گونه ذخیره سازی سوخت در ظروف، خطرات احتمالی برای مردم به دنبال خواهد داشت.

نواز خاطرنشان کرد: همچنین دریافت سوخت در ظروف، حق مردمی که در صف پمپ بنزین ها منتظر سوخت گیری هستند را ضایع می کند از مردم هم تقاضا می کنیم این درخواست را نداشته باشند.

ادامه فعالیت شبانه روزی جایگاه های سوخت در سراسر کشور

وی ادامه داد: در سراسر کشور، اولویت این است هر خودرویی که به یک جایگاه سوخت مراجعه کند، بدون بنزین نماند و این اطمینان را به مردم می دهم که فعالیت شبانه روزی جایگاه های سوخت، با نظم حداکثری و بدون اختلال، ادامه دارد.

