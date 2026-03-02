تامین سفره مردم بدون خلل در جریان است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در دولت هماهنگی لازم برای تامین و ترخیص کالاهای اساسی برقرار است، گفت: هیچ دغدغه و خللی برای تامین معیشت و سفره مردم ایجاد نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه روز دوشنبه در بیان آخرین وضعیت تامین کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط جنگی گفت: تامین و توزیع کالاهای اساسی طبق روال و برنامهریزیهای قبلی در جریان است و هیچ خللی در روند تولید و عرضه محصولات کشاورزی وجود ندارد.
به گفته وی، هماهنگیهای لازم در سطوح عالی بین دستگاههای اجرایی برقرار و روند ترخیص کالاهای اساسی با شتاب بیشتر در حال انجام است.
نوری قزلجه با اشاره به رصد مستمر و دقیق وضعیت کالاهای اساسی در کشور بیان کرد: اصناف و اتحادیههای بخش کشاورزی مانند همیشه به ویژه در شرایط حاضر پای کار هستند و با هماهنگی ایجاد شده در سراسر کشور، هیچ کمبودی در بازار محصولات کشاورزی نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اقلام و کالاهای اساسی حتی به میزان بیشتر از نیاز بازار به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و نیاز بازار شب عید تأمین شده و در انبارها ذخیرهسازی شده است.
وی با بیان اینکه بازارها و فروشگاههای تامین و توزیع کالاهای اساسی باز است، افزود: مردم نگران نباشند و با برنامهریزی و اولویتبندی نیازهای ضروری به فروشگاهها مراجعه کنند و مایحتاج خود را خریداری کنند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: اکنون هدف دشمن ایجاد تردید و ناامیدی نسبت به کارآمدی نظام است، همه کارگزاران نظام و دولت در هر سطحی باید جهادی در میدان حضور داشته باشند و به مردم خدمت کنند.
وی گفت: اگر چه دلسوخته شهادت رهبر عزیزمان هستیم اما محکمتر از همیشه به توصیه ایشان عمل میکنیم و اجازه نمیدهیم مردم شریف ایران در این شرایط بحرانی دغدغهای برای معیشت و سفره خود داشته باشند.