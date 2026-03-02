ناوگان اتوبوسی هیچ مشکلی برای جابجایی مسافران ندارد/ اخلالی ایجاد نشده است

احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه تمام ناوگان اتوبوس بین شهری فعال هستند، اظهار داشت: ناوگان اتوبوسی با تمام ظرفیت در سطح کشور در حال فعالیت است، هر چند به دلیل شرایط جنگی تقاضا در برخی از شهرها از جمله پایتخت افزایش یافته اما این تقاضا را پوشش می‌دهیم و مشکلی در جابجایی مسافران نداریم.

وی ادامه داد: با توجه به توقف پروازها بخشی از تقاضا به سمت ناوگان اتوبوسی آمده است و حجم سفر از برخی از شهرها افزایش یافته اما از آنچه که در توان داریم استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور با بیان اینکه هیچ اخلالی در برنامه حرکت اتوبوس‌ها وجود ندارد، گفت: مردم برای استفاده از ناوگان اتوبوسی ترسی نداشته باشند و هیچ مشکلی وجود ندارد.

عامری تاکید کرد: با توجه به اعمال ٢۵ درصدی افزایش قیمت، برای ایام نوروز هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

