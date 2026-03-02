به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در پی حملات ددمنشانه دشمنان به کشور و به منظور رفاه حال هموطنان، وجوه دریافتی بلیت مسافران در حوزه حمل و نقل جاده‌ای به صورت کامل بازگردانده می‌شود.

خضری افزود: بر مبنای منشور حقوق مسافر، وجه بلیت سفرهای جاده‌ای لغو شده به مسافران مسترد می‌شود و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای ملزم هستند در خصوص استرداد مبلغ بلیت مسافران این بخش در اسرع وقت اقدام لازم را انجام‌ دهند.

وی خاطرنشان کرد: هموطنانی که به صورت حضوری بلیت خود را تهیه کرده‌اند می‌توانند به دفاتر شرکت‌های حمل و نقل مراجعه کنند، همچنین آن دسته از هموطنانی که به صورت اینترنتی بلیت تهیه کرده‌اند، می‌توانند از طریق سکوهای برخط فروش بلیت نسبت به استرداد وجه خود اقدام کنند.

انتهای پیام/