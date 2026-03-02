وجه بلیت سفرهای لغو شده جاده‌ای به صورت کامل بازگردانده می‌شود

وجه بلیت سفرهای لغو شده جاده‌ای به صورت کامل بازگردانده می‌شود
معاون حمل و نقل سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای از بازگرداندن وجه بلیت سفرهای لغو شده جاده‌ای به صورت کامل خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در پی حملات ددمنشانه دشمنان به کشور و به منظور رفاه حال هموطنان، وجوه دریافتی بلیت مسافران در حوزه حمل و نقل جاده‌ای به صورت کامل بازگردانده می‌شود.

خضری افزود: بر مبنای منشور حقوق مسافر، وجه بلیت سفرهای جاده‌ای لغو شده به مسافران مسترد می‌شود و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای ملزم هستند در خصوص استرداد مبلغ بلیت مسافران این بخش در اسرع وقت اقدام لازم را انجام‌ دهند.

وی خاطرنشان کرد: هموطنانی که به صورت حضوری بلیت خود را تهیه کرده‌اند می‌توانند به دفاتر شرکت‌های حمل و نقل مراجعه کنند، همچنین آن دسته از هموطنانی که به صورت اینترنتی بلیت تهیه کرده‌اند، می‌توانند از طریق سکوهای برخط فروش بلیت نسبت به استرداد وجه خود اقدام کنند.

