به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بانک بارکلیز پیش‌بینی کرد در صورت اختلال در عرضه مواد اولیه، قیمت نفت خام برنت می‌تواند به حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه برسد زیرا تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست.

بر اساس برآوردهای این بانک انگلیسی، در حالی که احتمال دارد تشدید تنش‌ها اثری بر اختلال عرضه نداشته باشد و ریسک ۳ تا ۵ دلاری برای قیمت نفت به سرعت کاهش یابد، یک اختلال عرضه روزانه یک میلیون بشکه‌ای هم می‌تواند مازاد عرضه را تحت تأثیر قرار دهد و قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال را به ۸۰ دلار برای هر بشکه برساند.

قیمت نفت در داد وستدهای آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (جمعه، هشتم اسفند) با حدود ۲ درصد افزایش ۷۲ دلار و ۴۸ سنت برای هر بشکه نهایی شد و معامله‌گران خود را برای اختلال‌ در عرضه آماده می‌کردند، زیرا مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران هنوز به توافقی مشخص نرسیده بود.

بارکلیز در یادداشتی اعلام کرد: عقب‌نشینی از برآورد پیشین ما مبنی بر اینکه تنش‌های ژئوپلیتیک هنوز ریسک افزایش نامتقارنی برای قیمت نفت ایجاد می‌کنند، بیشتر مبتنی بر رویدادهای اخیر است و این شرایط به نفع کاهش صرف ریسک ناشی از این اتفاق‌هاست.

بر اساس پیش‌بینی این بانک انگلیسی، چنانچه اختلالی در عرضه نفت ایجاد نشود و تنشی رخ ندهد، احتمال دارد قیمت نفت ۳ تا ۵ دلار برای هر بشکه کاهش یابد.

بارکلیز همچنین هشدار داد که بازار از نظر ساختاری با محدودیت عرضه، کاهش ظرفیت مازاد عرضه، پایین‌ بودن سطح ذخیره‌سازی‌ها و تقاضای بالا روبه‌روست.

انتهای پیام/