تمدید مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی
مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی تا تاریخ ۱۸ اسفند تمدید شد و متقاضیان تا ۲۰ اسفند ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب خودرو اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، سامانه جامع عرضه خودرو های وارداتی اطلاعیهای جدید صادر کرد.
طبق این اطلاعیه، مهلت وکالتی شدن حساب بانکی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی به مدت یک هفته تمدید شد.
در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند، پیرو تصمیم متخذه از سوی دولت محترم مبنی بر تعطیلی عمومی ۷ روزه کشور و عدم فعالیت عادی بانکها در شرایط حساس کنونی، مهلت وکالتی سازی حساب تا تاریخ ۱۸ اسفند تمدید و متقاضیان میتوانند پس از وکالتی سازی حساب خود، تا تاریخ ۲۰ اسفند نسبت به انتخاب دو اولویت اقدام نمایند.