تدابیر لازم برای جابهجایی مسافران از مناطق آزاد کشور
دبیر شورایعالی مناطق آزاد در نشست اضطراری شورای معاونان دبیرخانه، مناطق آزاد را خط مقدم پشتیبانی کشور دانست و روند واردات کالاهای اساسی، سرعتبخشی به ترخیص گمرکی، تأمین سوخت، جابهجایی مسافران و گردشگران، و سایر نیازهای فوری را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست اضطراری با حضور معاونان دبیرخانه در گفتوگوی تلفنی با مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و رئیس کل گمرک کشور از این مناطق به عنوان خط مقدم پشتیبانی در تأمین کالای اساسی کشور نام برد.
در این نشست، گزارشها و تدابیر دقیق مربوط به آسیبهای ناشی از حملات جنگی، روند واردات کالاهای اساسی، سرعتبخشی به ترخیص گمرکی، تأمین سوخت، جابهجایی مسافران و گردشگران، و سایر نیازهای فوری ارائه شد.
همچنین مقرر شد مناطق آزاد ضمن حفظ آمادگی کامل، گزارشهای لحظهای از وضعیت زیرساختها، نیازمندیها و اقدامات انجامشده را به دبیرخانه شورایعالی ارسال کنند تا تصمیمگیری و هماهنگیها با وزارتخانهها و دولت با سرعت و تمرکز بیشتری انجام شود.