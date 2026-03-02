تدابیر لازم برای جابه‌جایی مسافران از مناطق آزاد کشور

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در نشست اضطراری شورای معاونان دبیرخانه، مناطق آزاد را خط مقدم پشتیبانی کشور دانست و روند واردات کالا‌های اساسی، سرعت‌بخشی به ترخیص گمرکی، تأمین سوخت، جابه‌جایی مسافران و گردشگران، و سایر نیاز‌های فوری را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست اضطراری با حضور معاونان دبیرخانه در گفت‌وگوی تلفنی با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و رئیس کل گمرک کشور از این مناطق به عنوان خط مقدم پشتیبانی در تأمین کالای اساسی کشور نام برد.

در این نشست، گزارش‌ها و تدابیر دقیق مربوط به آسیب‌های ناشی از حملات جنگی، روند واردات کالاهای اساسی، سرعت‌بخشی به ترخیص گمرکی، تأمین سوخت، جابه‌جایی مسافران و گردشگران، و سایر نیازهای فوری ارائه شد.

همچنین مقرر شد مناطق آزاد ضمن حفظ آمادگی کامل، گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت زیرساخت‌ها، نیازمندی‌ها و اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال کنند تا تصمیم‌گیری‌ و هماهنگی‌ها با وزارتخانه‌ها و دولت با سرعت و تمرکز بیشتری انجام شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل