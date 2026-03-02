انتظار ۱۵۰ شناور حمل نفت و الانجی برای گذر از تنگه هرمز
دادههای کشتیرانی نشان میدهند همزمان با تشدید درگیریهای نظامی در منطقه خاورمیانه، دستکم ۱۵۰ شناور حامل محمولههای نفت و الانجی در آبهای خلیج فارس در خارج از تنگه هرمز لنگر انداختهاند و دهها کشتی دیگر هم در سوی دیگر این گذرگاه راهبردی جهان متوقف شدهاند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دادههای کشتیرانی روز یکشنبه (۱۰ اسفند) نشان داد که پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و تشدید تنشها بین طرفهای درگیر، حداقل ۱۵۰ شناور حامل محمولههای نفت خام و گاز طبیعی مایع شده (الانجی)، در آبهای آزاد خلیج فارس و خارج از تنگه هرمز لنگر انداختند و دهها کشتی تجاری هم در آن سوی این آبراه بینالمللی متوقف شدهاند.
بر اساس برآوردهای رویترز با استناد به دادههای ردیابی کشتیها از «مارین ترافیک» (MarineTraffic)، این شناورها در آبهای آزاد سواحل کشورهای تولیدکننده نفت در حاشیه خلیج فارس از جمله عراق، عربستان سعودی و قطر، تولیدکننده بزرگ الانجی جمع شدهاند.
بر اساس دادههای مارین ترافیک، شما زیادی از این شناورها در منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت و امارات متحده عربی مستقر بودند.
دادهها نشان میدهد دهها کشتی باری بهطور جداگانه در مناطق اقتصادی انحصاری مختلف متمرکز شده بودند.
حدود ۲۰ درصد از نفت خام جهان از جمله محمولههای نفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، کویت و ایران، به همراه حجم زیادی از الانجی قطر، از تنگه هرمز عبور میکند.
افزون بر این، طبق دادهها، حداقل ۱۰۰ شناور دیگر در خارج از تنگه هرمز، در امتداد سواحل و نقاط لنگرگاه امارات متحده عربی و عمان و دهها کشتی باری لنگر انداختهاند.
منابع تجاری اعلام کردند: بیشتر مالکان نفتکشها و شرکتهای بزرگ نفتی و تجاری، در پی هشدار تهران به کشتیها درباره عبور از تنگه هرمز، حملونقل نفت خام، فرآوردههای سوختی و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از مسیر این تنگه را به حالت تعلیق درآوردهاند.