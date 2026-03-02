به گزارش ایلنا، پیرو اعلام تعطیلی عمومی ۷ روزه از سوی هیات وزیران سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات سهام، بازار‌های مالی بورس‌های کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از فردا ۱۱ اسفندماه تا انتهای هفته جاری و همچنین روز شنبه ۱۶ اسفندماه متوقف خواهند بود.

شایان ذکر است که صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با مدیریت و هماهنگی مدیر هر صندوق فراهم خواهد بود و در صورت لزوم نحوه و زمان معاملات اوراق بهادار بادرآمد ثابت توسط بورس مربوطه اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که امور مربوط به تسویه معاملات روز‌های قبل با لحاظ شرایط و امکان انجام فرآیند تسویه برقرار خواهد بود.

همچنین سایر معاملات بورس‌های کالایی پس از هماهنگی با عرضه کنندگان و خریداران با بورس مربوطه و با در نظر داشتن امکان انجام فعالیت‌های بانکی جهت امور خرید و تسویه (عملیات اعتباری و نقل و انتقال وجوه) با انتشار برنامه‌های عرضه، زمان و نحوه انجام معاملات توسط بورس مربوطه اعلام خواهد شد.

هر گونه تغییر یا تصمیم جدید در این زمینه، بلافاصله اطلاع‌رسانی خواهد شد.

