ارائه خدمات بیمه‌ای متوقف نمی‌شود

بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه‌ای بر لزوم ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم در روزهای تعطیل و خاص تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بیمه مرکزی، معاون نظارت بیمه مرکزی در این بخشنامه اعلام کرد که با توجه به شرایط حاکم بر کشور، محدویت در پایداری اینترنت ولزوم تداوم خدمات بیمه ای، ضروری است همه شرکت‌های بیمه‌ای به گونه ای برنامه‌ریزی کنند که فرایند فروش بیمه نامه، ارزیابی و پرداخت خسارت و خدمت رسانی به بیمه گذاران بدون وقفه انجام شود.

در این بخشنامه ضمن تأکید بر اطلاع رسانی موضوع به بیمه گذاران، اعلام شده است که شرکت‌های بیمه ای در صورت بروز هر گونه مشکلی که خارج از وظایف و اختیارات شرکت‌های بیمه ای باشد، مراتب را از طریق معاونت نظارت بیمه مرکزی پیگیری کنند.

این بخشنامه افزوده است: علاوه بر این، با توجه‌ به این موضوع که ارائه خدمات بیمه های اتکایی نیز توقف ناپذیر است، بیمه مرکزی برنامه ریزی لازم را برای تداوم ارائه این خدمات انجام داده است.

