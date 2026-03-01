بسته شدن تنگه هرمز تعادل بازار نفت و گاز را برهم میزند
وزارت امور خارجه روسیه درباره برهم ریختن تعادل بازارهای جهانی نفت و گاز در پی بسته شدن تنگه هرمز هشدار داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه (۱۰ اسفند) اعلام کرد: بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری، نفتکشها و شناورهای ویژه حمل گاز طبیعی مایع شده (الانجی) میتواند بهطور قابلتوجهی تعادل بازارهای جهانی نفت و گاز را برهم زند.
منابع تجاری روز شنبه (نهم اسفند) گفتند: چند مالک نفتکش، شرکتهای بزرگ نفتی و تجاری، پس از تشدید تنشها در خاورمیانه، حملونقل نفت خام، سوخت و الانجی از مسیر تنگه هرمز را به حال تعلیق درآوردهاند.
حدود ۲۰ درصد از نفت جهان، از جمله نفت تولیدکنندگانی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، کویت و ایران، به همراه حجم زیادی از الانجی قطر، از تنگه هرمز عبور میکند.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد: مسکو قاطعانه و همواره حذف رهبران کشورهای مستقل را که مغایر با اصول اساسی روابط متمدن بیندولتی و ناقض قوانین بینالمللی است، محکوم میکند.
این وزارتخانه همچنین خواستار کاهش فوری تنشها، پایان دادن به درگیریها و بازگشت به تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک شد.