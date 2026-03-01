تنشها در خاورمیانه نفت را به ۱۰۰ دلار میرساند
تحلیلگران با اعلام رسیدن قیمت نفت به سطوح ۸۰ دلار در بازارهای فرابورس، پیشبینی کردند که این اوضاع میتواند بهای این کالای راهبردی را به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برساند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، به گفته معاملهگران نفت، قیمت نفت خام برنت امروز (یکشنبه، دهم اسفند) در بازارهای فرابورس با ۱۰ درصد افزایش به حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه رسید، این در حالی است که برآوردهای تحلیلگران از افزایش قیمت نفت تا ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه در پی درگیریهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران حکایت دارد.
قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی روندی افزایشی داشته است و روز جمعه (هشتم اسفند) ۷۳ دلار برای هر بشکه داد و ستد شد که بالاترین قیمت از ماه ژوئیه تاکنون به شمار میآید، نگرانیهای فزاینده درباره تنشها در خاورمیانه که روز شنبه (نهم اسفند) به وقوع پیوست، روند رشد را تقویت کرد.
معاملات بازارهای آتی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و فردا (دوشنبه، ۱۱ اسفند) شاهد بازگشایی آنها خواهیم بود.
آجی پارمار، مدیر انرژی و پالایش در مؤسسه آیسیآیاس (ICIS)، گفت: اقدامهای نظامی به افزایش قیمت نفت دامن زده است، اما در شرایط کنونی نگرانی اصلی بازار احتمال بسته شدن تنگه هرمز است.
منابع تجاری اعلام کردند: بیشتر مالکان نفتکشها و شرکتهای بزرگ نفتی و تجاری، در پی هشدار تهران به کشتیها درباره عبور از تنگه هرمز، حملونقل نفت خام، فرآوردههای سوختی و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از مسیر این تنگه را به حالت تعلیق درآوردهاند.
بیش از ۲۰ درصد از محمولههای نفت جهان از این آبراهه عبور میکند.
پارمار گفت: پیشبینی ما این است که بازارها در معاملههای روز دوشنبه با قیمتی نزدیک به ۱۰۰ دلار بهازای هر بشکه آغاز شوند و اگر با انسداد طولانیمدت تنگه هرمز روبهرو شویم، احتمال دارد قیمتها از این سطح نیز فراتر برود.
بحران در منطقه خاورمیانه و تنگه هرمز، دولتها و پالایشگاههای آسیایی را هم بر آن داشته است تا ذخیرهسازیهای نفتی، مسیرهای حملونقل و منابع جایگزین تأمین انرژی را ارزیابی و بازبینی کنند.
تحلیلگران مؤسسه کپلر روز یکشنبه در یک وبینار اعلام کردند: احتمال میرود هند برای جبران کمبود احتمالی عرضه در خاورمیانه به نفت روسیه روی آورد.