پیام تسلیت وزیر نیرو در پی شهادت امام خامنه ای (ره)
در پی شهادت مظلومانه امام خامنه ای (ره)، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران، وزیر نیرو پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت وزیر نیرو به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»
با نهایت تأثر و اندوه عمیق، خبر شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، وجدان ملت بزرگ ایران و تمامی آزادگان جهان را جریحهدار نمود. این ضایعه جانگداز، ثمره خباثت و دشمنی رژیم جنایتپیشه آمریکا و ایادی صهیونیستی آن است که بار دیگر نشان داد چگونه از ملت ایران در هراسند.
ایشان، خلف صالح روح خدا و اسوهی ایمان، جهاد و بصیرت، بیش از سه دهه رهبری داهیانه و پرچمداری جبهه اسلام را بر عهده داشتند و با شجاعت مثالزدنی و ایمان راسخ خود، فصل نوینی از حکمرانی را در تاریخ اسلام رقم زدند. ایشان همواره نماد امید، اقتدار و مقاومت در برابر کفر و استکبار جهانی برای امت اسلامی و مستضعفان عالم بودند و خصوصیات برجسته ایشان از جمله خردمندی، دوراندیشی، اخلاص، اراده پولادین و اعتماد به پروردگار متعال، الگویی بیبدیل برای رهبران عصر حاضر است.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت آب و برق کشور، این مصیبت عظما را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، ملت شریف ایران، امت بزرگ اسلام و تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم. اطمینان دارم که ملت سرافراز ایران، به پشتوانه نصرت الهی و با وحدت و صلابت، از این گذرگاه سخت عبور خواهد کرد و ضمن پاسخ قاطع به خباثت های دشمنان ایران اسلامی برگ تازهای از تاریخ افتخارآمیز انقلاب اسلامی را رقم خواهد زد.
عباس علیآبادی وزیر نیرو