پیام تسلیت وزیر نیرو در پی شهادت امام خامنه ای (ره)

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت وزیر نیرو به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»

با نهایت تأثر و اندوه عمیق، خبر شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، وجدان ملت بزرگ ایران و تمامی آزادگان جهان را جریحه‌دار نمود. این ضایعه جانگداز، ثمره خباثت و دشمنی رژیم جنایت‌پیشه آمریکا و ایادی صهیونیستی آن است که بار دیگر نشان داد چگونه از ملت ایران در هراسند.

ایشان، خلف صالح روح خدا و اسوه‌ی ایمان، جهاد و بصیرت، بیش از سه دهه رهبری داهیانه و پرچمداری جبهه اسلام را بر عهده داشتند و با شجاعت مثال‌زدنی و ایمان راسخ خود، فصل نوینی از حکمرانی را در تاریخ اسلام رقم زدند. ایشان همواره نماد امید، اقتدار و مقاومت در برابر کفر و استکبار جهانی برای امت اسلامی و مستضعفان عالم بودند و خصوصیات برجسته ایشان از جمله خردمندی، دوراندیشی، اخلاص، اراده پولادین و اعتماد به پروردگار متعال، الگویی بی‌بدیل برای رهبران عصر حاضر است.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت آب و برق کشور، این مصیبت عظما را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، ملت شریف ایران، امت بزرگ اسلام و تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنم. اطمینان دارم که ملت سرافراز ایران، به پشتوانه نصرت الهی و با وحدت و صلابت، از این گذرگاه سخت عبور خواهد کرد و ضمن پاسخ قاطع به خباثت های دشمنان ایران اسلامی برگ تازه‌ای از تاریخ افتخارآمیز انقلاب اسلامی را رقم خواهد زد.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو

