پیام تسلیت وزیر نفت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، متن پیام محسن پاک‌نژاد به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

"مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلً"

خبر شهادت امام جبهه حق، اسوه ایمان، مقاومت و شهامت، رهبر آزادگان جهان و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای قدس‌الله نفسه الزکیه، امت اسلام و ملت بزرگ و مبارز ایران را داغدار کرد.

دست جنایتکار دشمنان زبون و بدخواهان ملت ایران بار دیگر در اقدامی تروریستی، عمود خیمه انقلاب اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد کشورمان را هدف قرار داد و آن قائد آزاده را به همراه یارانش در ماه مبارک رمضان به شهادت رساند و دل‌های مؤمنان و آزادگان جبهه مقاومت را به عزای عظیم نشاند.

بدون تردید دست انتقام الهی، مستظهر به خواست و تأیید ملت مبارز و شجاع ایران توسط سربازان آن رهبر عظیم‌الشأن، گریبان دشمنان خبیث را خواهد گرفت و آنان را به سزای این عمل ننگین‌شان خواهد رساند.

اینجانب با قلبی سرشار از اندوه و چشمانی اشکبار، از تمامی همکاران و برادران غیور و انقلابی‌ام در صنعت نفت می‌خواهم با وجود این غم و عزای عظیم، مصمم‌تر از گذشته و با حفظ انسجام و دست در دست یکدیگر، مأموریت خود را در تأمین انرژی پایدار برای ملت سرافراز ایران بدون کوچک‌ترین وقفه ادامه دهند.

انتهای پیام/