پیام تسلیت وزیر صمت در پی شهادت ولیامر مسلمین جهان
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک - وزیر صنعت معدن و تجارت - در پیامی شهادت ولیامر مسلمین جهان، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای (ره) را به آحاد ملت ایران و امت بزرگ اسلامی تسلیت گفت؛ متن پیام به این شرح است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین
خبر جانسوز شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (ره)، و عروج ملکوتی آن مجاهد نستوه به فیض عظیم شهادت، نقطه عطفی در تاریخ معاصر و پیامی روشن برای آزادیخواهان جهان و پردهبرداری از چهره خبیث و جنایتکارانه دشمنان اسلام و انقلاب است.
امام خامنهای (قدس سره)، سیدالشهدای آزادگان جهان، اسطورهای ماندگار در قلب تاریخ و الگویی والا از مقاومت، شجاعت و بصیرت بود که با ایمانی راسخ در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی و مکتب حضرت امام خمینی (ره)، با رهبری حکیمانه و بیانات روشنگر خود، تصویری عزتمند، مقتدر و الهامبخش از ایران اسلامی در اذهان ملتهای جهان به یادگار نهاد.
شجاعت کمنظیر، تدبیر داهیانه و رهبری سیاسی و الهی آن رهبر فرزانه و فرمانده معظم کل قوا، همواره چراغ راه آزادگان و مجاهدان و خط بطلانی بر استکبار، ظلم و استبداد جهانی خواهد بود.
اینجانب این ضایعه عظیم و اندوهبار را به محضر حضرت بقیةاللهالاعظم (ارواحنا فداه)، ملت شریف و مقاوم ایران و امت بزرگ اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و اطمینان میدهم مسیر نورانی و آرمانهای متعالی آن شخصیت عظیمالشأن، با عزم و اراده ملت بزرگ ایران تداوم خواهد یافت.