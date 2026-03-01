مدیرکل بنادر هرمزگان:
چرخه حملونقل در بندر شهید رجایی کاملاً عادی است
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تأکید بر تداوم روند عادی عملیاتها و تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهیدرجایی، اعلام کرد: بنا به تاکید وزیر راه و شهرسازی، چرخه حملونقل و عملیات خدماترسانی در این بندر بدون هیچگونه اختلال و مشکلی در حال انجام است.
به گزارش ایلنا؛ حسین عباسنژاد امروز یکشنبه ۱۰ اسفندماه با اشاره به تجاوز آشکار دشمن صهیونیستی آمریکایی اظهار داشت: تمامی ظرفیتهای لجستیکی و عملیاتی بندر برای انجام به موقع تخلیه و بارگیری کالا فعال بوده و هیچ کندی یا مشکلی در زنجیره انتقال کالای اساسی به مراکز استانها گزارش نشده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: وضعیت جاری بندر مطابق با روال معمول بوده است.