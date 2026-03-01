مردم برای تأمین سوخت هیچ نگرانی نداشته باشند/ روال عادی در دولت دنبال میشود
وزیر نفت با تأکید بر اینکه در حوزه انرژی از نظر تأمین سوخت، ذخایر کافی وجود دارد و مردم نباید هیچگونه نگرانی در این زمینه داشته باشند، گفت: با وجود حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایتکار، کشور در حال پیگیری امور و فعالیتها طبق روال عادی است.
به گزارش ایلنا، محسن پاکنژاد امروز (یکشنبه، ۱۰ اسفند) با حضور در تجمع خودجوش مردم تهران در سوگ شهادت رهبر انقلاب با تسلیت شهادت قائد عظیم الشأن امام خامنهای به همه مردم عزیز ایران، گفت: مردم با حضور پرشور و خودجوش در این تجمع، بار دیگر با رهبری و جایگاه و ولایت فقیه تجدید بیعت کردند.
وی ادامه داد: مردم به عشق رهبری در این تجمع حضور یافتند. شهید امام خامنهای طی سالهای متمادی با رهبری داهیانه، شجاعت و درایت، کشور را از گذرگاههای دشوار عبور دادند.
وزیر نفت تصریح کرد: این مردم عاشق رهبر خود هستند و حضورشان، جلوهای از ابراز ارادت و وفاداری به ایشان است.
تلاش مستمر کارکنان صنعت نفت
محسن پاکنژاد با تأکید بر اینکه در حوزه انرژی و از نظر تأمین سوخت، ذخایر کافی وجود دارد، گفت: مردم عزیز نگرانی نداشته باشند، زیرا در این بخش، امور کشور طبق روال معمول در حال انجام است.
وی افزود: با وجود حملات وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، امور اجرایی در کشور طبق روال عادی دنبال میشود و تا این لحظه، هیچ مشکلی در حوزه انرژی وجود ندارد.
وزیر نفت بیان کرد: فرزندان این مردم در صنعت نفت پای کار ایستادهاند. همکاران ما در سکوهای دریایی خلیج همیشه فارس، پالایشگاههای نفت و گاز، خطوط انتقال و دیگر بخشهای صنعت، همه در تلاشاند و به لطف خدا، جای هیچ نگرانی نیست.