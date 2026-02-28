خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای خدمات رسانی به شهروندان

کد خبر : 1757139
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت راه و شهرسازی با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تجاوز آشکار دشمن صهیونی- آمریکایی به خاک میهنمان، از اعلام کرد: خدمات رسانی به مردم در زمان‌های بحران ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت راه و شهرسازی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تجاوز آشکار دشمن صهیونی- آمریکایی به خاک میهنمان، اعلام کرد: طبق برنامه ریزی های قبلی امور حمل و نقل کشور در حال انجام است و با توجه به وضعیت اضطرار، لازم است شهروندان برای تردد ایمن و روان در جاده های کشور ضمن حفظ خونسردی وبا رعایت قوانین و مقررات، سفر خود را مدیریت کنند و داشتن امکانات و تمهیدات لازم برای سفر به مناطق کوهستانی و برف گیر ضروری است.

همچنین وزارت راه و شهرسازی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و کمک و همراهی همیشگی بخش خصوصی حمل و نقل کشور، خدمات رسانی به مردم را در دستور کار صریح خود قرار دارد.

در ادامه بیانیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: در خصوص انتقال کالاهای اساسی به مراکز استانها پیش از این اقدامات موثر و قابل توجهی انجام شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

وزارت راه  وشهرسازی از شهروندان درخواست کرد اخبار و اطلاعات مربوط به این وزارتخانه را از رسانه های رسمی به ویژه صدا و سیما پیگیری و از دامن زدن به شایعات پرهیز کنند.

در پایان تأکید شده است، ستاد بحران وزارت راه و شهرسازی با تشکیل جلسه اقدامات و برنامه ریزی لازم را انجام می دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل