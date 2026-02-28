آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای خدمات رسانی به شهروندان
وزارت راه و شهرسازی با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تجاوز آشکار دشمن صهیونی- آمریکایی به خاک میهنمان، از اعلام کرد: خدمات رسانی به مردم در زمانهای بحران ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزارت راه و شهرسازی با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن تجاوز آشکار دشمن صهیونی- آمریکایی به خاک میهنمان، اعلام کرد: طبق برنامه ریزی های قبلی امور حمل و نقل کشور در حال انجام است و با توجه به وضعیت اضطرار، لازم است شهروندان برای تردد ایمن و روان در جاده های کشور ضمن حفظ خونسردی وبا رعایت قوانین و مقررات، سفر خود را مدیریت کنند و داشتن امکانات و تمهیدات لازم برای سفر به مناطق کوهستانی و برف گیر ضروری است.
همچنین وزارت راه و شهرسازی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و کمک و همراهی همیشگی بخش خصوصی حمل و نقل کشور، خدمات رسانی به مردم را در دستور کار صریح خود قرار دارد.
در ادامه بیانیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: در خصوص انتقال کالاهای اساسی به مراکز استانها پیش از این اقدامات موثر و قابل توجهی انجام شده است و این روند ادامه خواهد یافت.
وزارت راه وشهرسازی از شهروندان درخواست کرد اخبار و اطلاعات مربوط به این وزارتخانه را از رسانه های رسمی به ویژه صدا و سیما پیگیری و از دامن زدن به شایعات پرهیز کنند.
در پایان تأکید شده است، ستاد بحران وزارت راه و شهرسازی با تشکیل جلسه اقدامات و برنامه ریزی لازم را انجام می دهد.