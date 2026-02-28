وجه بلیت پروازهای لغو شده به مسافران بازگردانده خواهد شد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی حملات آمریکا و اسرائیل به کشور که منجر به بسته شدن فضای پروازی آسمان ایران گردید تمامی پروازها لغو و وجه بلیط دریافتی مسافران بازگردانده می شود.
به گزارش ایلنا، مجید اخوان تصریح کرد: به دنبال دستور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و براساس دستورالعمل حقوق مسافر، وجه بلیت پروازهای لغو شده به مسافران مسترد خواهد شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: دفاتر فروش و خدمات مسافرت هوایی و شرکت های هواپیمایی ملزم هستند نسبت به بازگرداندن وجه بلیت پرواز مسافران در اسرع وقت اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی گفت: هموطنان به دو روش مراجعه حضوری به نمایندگان فروش و سامانه های برخط فروش بلیط، می توانند درخواست بلیت پروازهای لغو شده را ثبت کنند.
مجید اخوان در پایان تصریح کرد: هموطنان گرامی تا اطلاع ثانوی از هرگونه مراجعه به فرودگاه ها خودداری نموده و برای کسب اطلاع از آخرین وضیعت پروازها، اخبار سازمان هواپیمایی کشوری را از خبرگزاریهای رسمی دنبال کنند.