وجه بلیت پروازهای لغو شده به مسافران بازگردانده خواهد شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: دفاتر فروش و خدمات مسافرت هوایی و شرکت های هواپیمایی ملزم هستند نسبت به بازگرداندن وجه بلیت پرواز مسافران در اسرع وقت اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی گفت: هموطنان به دو روش مراجعه حضوری به نمایندگان فروش و سامانه های برخط فروش بلیط، می توانند درخواست بلیت پروازهای لغو شده را ثبت کنند.

مجید اخوان در پایان تصریح کرد: هموطنان گرامی تا اطلاع ثانوی از هرگونه مراجعه به فرودگاه ها خودداری نموده و برای کسب اطلاع از آخرین وضیعت پروازها، اخبار سازمان هواپیمایی کشوری را از خبرگزاریهای رسمی دنبال کنند.