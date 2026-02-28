ابلاغ شیوه فعالیت بازار عمده فروشی برق در شرایط اضطراری

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هیئت تنظیم بازار برق در مصوبه شماره ۴۲۷ خود، نحوه فعالیت بازار برق در شرایط بحران را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، در شرایط بحران، ثبت و دریافت پیشنهاد قیمت از نیروگاه‌ها متوقف خواهد شد. همچنین معاملات خارج از بازار و بورس انرژی در این دوره در بازار عمده فروشی برق ثبت نخواهد شد.

هیئت تنظیم بازار برق همچنین مصوب کرد که پرداختی به نیروگاه‌ها در این دوره بر اساس میزان انرژی تولیدی هر نیروگاه خو اهد بود.

همچنین نرخ پرداختی به هر نیروگاه بر اساس متوسط نرخ دوره مشابه سال گذشته با اعمال ضریب افزایش سقف نرخ قیمت انرژی بازار برق نسبت به سال گذشته خواهد بود.

