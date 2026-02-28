وزارت جهاد کشاورزی: جریان تامین و تدارک کالاهای اساسی در حال انجام است

به گزارش ایلنا، به دنبال حمله صبح امروز (شنبه) آمریکا و اسراییل به مناطقی از ایران، ستاد مدیریت بحران وزارت جهادکشاورزی به ریاست غلامرضا نوری، امروز شنبه، نهم اسفندماه راس ساعت ۱۰ صبح تشکیل شد.

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، با محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، گفت: بار دیگر جلوه‌ای از اقتدار ملی انسجام ملی وحدت و وفاق را مانند دوران هشت سال دفاع مقدس و دوان جنگ ۱۲ روزه به جهان نشان خواهیم داد.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر تامین و تدارک کامل اقلام خوراکی مورد نیاز مردم افزود: کلیه تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم جهت تامین اقلام خوراکی مورد نیاز اعم از اقلام شب عید و ماه مبارک رمضان تمهید شده و هیچگونه کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.

غلامرضا نوری در این جلسه ضمن تماس تلفنی با روسای سازمان‌های کشور و رسیدگی به نیازمندی‌ها و اعطای اختیارات لازم به آنها، در جریان آخرین وضعیت ترخیص و حمل کالاهای اساسی از بنادر به سمت مبادی داخلی قرار گرفته و دستورات لازم را صادر کرد.

