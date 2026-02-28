امنیت سایبری کشور: حفاظت از مرزهای سایبری با اقتدار کامل در جریان است
فرماندهی امنیت سایبری کشور اعلام کرد؛ تدابیر متعددی روی شبکه ارتباطی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره یک فرماندهی امنیت سایبری کشور اعلام شد؛ تدابیر متعددی روی شبکه ارتباطی صورت گرفته است و حفاظت از مرزهای سایبری کشور با اقتدار کامل در جریان است.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از شروع حملات جنایتکارانه به نقاط مختلف میهن عزیزمان، از همان لحظات اولیه عملیاتهای سایبری و شناختی دشمن با هدف ایجاد اختلال در زندگی و امنیت روانی مردم آغاز شد.
با توجه به تشدید درگیریهای سایبری و شناختی و مهار اغلب حملات اولیه، تدابیر متعددی بر روی شبکه ارتباطی و خدماتی کشور با هدف پایداری در خدمات عمومی و خنثیسازی تهاجم شناختی دشمن صورت گرفته است.
حفاظت از مرزهای سایبری کشور در مقابل تهاجم دشمنان ملت ایران، با اقتدار و انسجام کامل درحال اجراست و به فضل الهی تا سرکوب دشمن جنایتکار ادامه خواهد یافت.
از صبر و حمایتهای مردم عزیزمان سپاسگزاریم.