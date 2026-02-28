وضعیت پروازهای خارجی عادی است/ پروازی لغو نشد

رامتین کاشف‌آذر، مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه مردم به شایعات توجه نکنند و وضعیت پروازهای فرودگاه امام عادی است، گفت: شب گذشته هیچ ایرلاینی پرواز خود را لغو نکرد و همان شب گذشته هم اخبار جعلی در این رابطه، تکذیب شد.

وی ادامه داد: امکان دارد ایرلاینی به هر دلیلی از جمله ناکافی بودن تعداد مسافر، پرواز خود را لغو کند که این نوع لغو پرواز در هر ایامی ممکن است، رخ دهد و طبیعی است.

مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه وضعیت پروازهای خارجی کاملا طبیعی است، اظهار داشت: هیچ علامتی از لغو معناداری از پروازهای خارجی نمی‌بینیم و هیچ نوتامی هم صادر نشده است.

کاشف‌آذر در پاسخ به سوال که با توجه به اقدامات غیر پیش بینی رییس جمهور آمریکا آیا فرودگاه امام آماده هر شرایطی را دارد و تدابیر لازم اندیشیده شده، تاکید کرد: فرودگاه امام هم مانند سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها آمادگی شرایط و سناریوهای بدبینانه را دارد، اما در حال حاضر وضعیت فرودگاه امام کاملا عادی است و ایرلاین‌های داخلی و خارجی طبق برنامه، نسبت به انجام پروازها اقدام می‌کنند.

وی گفت: مردم اخبار درست و واقعی را از مراجعی اصلی و فرودگاه و سازمان هواپیمایی پیگیری کنند.

