رئیس شورای تامین دام در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
التهاب دوباره در قیمت نهادههای دامی/ تشدید واردات گوشت قرمز منجمد
رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه نهادههای دامی باز هم به یکباره در چند روز گذشته با التهاب قیمتی روبرو شد که برای بخش تولید، آزاردهنده است، گفت: برای واردات نهادههای دامی یکسری شرایط تعریف شده و مانع از واردات گسترده آن شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن قیمت نهادههای دامی، تولیدکنندگان گوشت و شیر با مشکل تامین سرمایه در گردش واحدها و خرید نهادهها روبرو شدند. فعالان این بخش هشدار میدهند که برخی از آنها مجبورند برای تامین سرمایه در گردش مجبور به کشتار دامها شوند، اتفاقی که زنگ خطری برای کمبود شیر و گوشت در ماههای آینده است.
کارشناسان و فعالان بازار محصولات کشاورزی هم توضیح میدهند که با جهش هزینههای خوراک و نهاده، پول در گردش واحدها چند برابر شده و اگر تامین نشود، تولید از نفس میافتد.
آسیب به صنعت دامپروری با قیمت فعلی نهادههای دامی
در همین زمینه، منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «گفته شده که نوسان و افزایش قیمت نهادههای دامی باعث شده که دامها راهی کشتارگاه شوند، آیا این مطلب را تایید میکنید؟»، گفت: معمولا در پایان سال، همیشه بخش زیادی از دامهای مولد به کشتارگاه میروند؛ اما این مطلب نیز صحت دارد.
وی ادامه داد: پروار دام سبک ۴ ماه و دام سنگین ۹ ماه است. تولید با قیمت فعلی نهادههای دامی صد درصد آسیب خواهد دید.
افزایش بسیار زیاد هزینه خوراک دام
رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه تولید دام در کشور طبقهبندیشده است، گفت: دام قبل از کشتار یا قبل از ورود به بازار در مرحله پرواربندی است. با توجه به فاصله زمانی که دام در این مرحله قرار دارد، هزینه خوراک دامها در این مرحله با قیمت فعلی نهادههای دامی بسیار افزایش یافته و این حلقه تحت فشار است.
به گفته پوریان، دامداران میتوانند دامها را در مرحله «داشتی» با علوفه داخلی تغذیه کنند، اما در مرحله «پروار» دام نیاز به خوراک روزانه دارد.
نوسان قیمتی نهادههای دامی
رئیس شورای تأمین دام کشور در مورد حمایت دولت از دامداران، گفت: قرار بر این بود که دولت سیاستهای جبرانی و حمایتی برای دامداران و حمایت از تولید انجام دهد که یکی از این حمایتها، تامین سرمایه در گردش برای خرید نهاده بود. بسیاری از پرواربندها و دامداران برای دریافت این حمایت، اقدام کردند و قرار بود که بانکها یک کیف پول برای آنها تعریف کند تا به وسیله آن، دامدار بتواند نهادههای دامی را به صورت مدتدار تهیه کند و هزینه خرید آن نهاده از طریق کیف پول پرداخت شود؛ ولی متاسفانه دامداران در این بخش به دلیل تعلل و مشکل، آسیب دیدند.
پوریان ادامه داد: در روزهای گذشته شاهد التهاب و نوسان قیمت نهادههای دامی بودیم.
ضرورت اصلاح روند واردات نهادههای دامی
رئیس شورای تأمین دام کشور با مقایسه بحث نهادههای دامی و گوشت قرمز، گفت: در بخش گوشت قرمز نیز پیش از این با نوسان قیمت روبرو بودیم که بعد از آزادسازی واردات و حذف سقف آن، گوشت قرمز به میزان بسیار زیادی، وارد و در بازار گوشت قرمز رقابتی ایجاد شد. درنتیجه شاهد عرضه گسترده گوشت قرمز با قیمتهای متنوع در بازار بودیم.
پوریان ادامه داد: عدد و رقم واردات گوشت قرمز منجمد بسیار بالاست و میتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد؛ بنابراین باید این تغییر در واردات نهادههای دامی نیز ایجاد شود.
واردات نهاده در صورت آزادسازی، کار سختی نیست
رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به اینکه برای واردات نهادههای دامی یکسری شرایط تعریف شده و مانع از واردات گسترده آن شده است، گفت: شرایط تعریفشده برای واردات نهادههای دامی سخت است. دولت باید برای واردات نهاده، آسانسازیهای بیشتری انجام دهد زیرا واردات و تهیه نهاده، کار سختی نیست و میتواند با قیمتهای رقابتی وارد شود.
پوریان ادامه داد: نهادههای دامی باز هم به یکباره در چند روز گذشته با التهاب قیمتی روبرو شد که برای بخش تولید، آزاردهنده است زیرا هر نوسان قیمتی در بخش نهاده سبب به هم ریختن تولید میشود.