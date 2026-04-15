وامی انعطافپذیر برای حمایت از نیازهای مالی؛ از انتقال امتیاز تا بازپرداخت یکجا؛
«طرح نسیم» ابزار نوین بانک توسعه تعاون برای تأمین مالی خانوارها و کسب و کارهای خرد
به گزارش ایلنا؛ بانک توسعه تعاون در چارچوب مأموریت توسعهای خود و با هدف تسهیل دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی خرد به منابع مالی، طرح تسهیلاتی «نسیم» را طراحی و اجرا کرده است؛ طرحی که با محوریت وام قرضالحسنه، کارمزد انتخابی و بازپرداخت منعطف، به عنوان یکی از محصولات نوین این بانک در حوزه تسهیلات خرد معرفی شده است. بررسی جزئیات این طرح نشان میدهد «نسیم» تلاش دارد همزمان نیازهای اشخاص حقیقی، بنگاههای کوچک و مشاغل فصلی را پوشش دهد.
طرح قرضالحسنه نسیم راهکاری ساده و مطمئن برای تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که از سوی بانک توسعه تعاون ارائه میشود. در این طرح، مشتریان با افتتاح حساب قرضالحسنه و ایجاد امتیاز بر مبنای میانگین سپرده، میتوانند پس از طی مراحل اعتبارسنجی، از تسهیلات قرضالحسنه با سقفهای قابل توجه بهرهمند شوند.
چیستی طرح نسیم و ویژگیهای اصلی آن
نسیم یکی از طرحهای تسهیلاتی بانک توسعه تعاون در قالب وام قرضالحسنه است که بر اساس موازین شرعی و ضوابط داخلی بانک اجرا میشود. در این طرح، بانک هیچگونه شرط یا تعهدی خارج از چارچوب آییننامهها از مشتری دریافت نمیکند و پرداخت تسهیلات صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و امتیاز میانگین حساب انجام میشود.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده، سقف این تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۳ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی، از جمله کسبوکارهای خرد و شرکتهای دانشبنیان تا ۷.۵ میلیارد ریال تعیین شده است. دوره بازپرداخت نیز تا سقف ۶۰ ماه پیشبینی شده تا فشار اقساط ماهانه برای متقاضیان کاهش یابد.
یکی از مهمترین ویژگیهای طرح نسیم، امکان انتخاب کارمزد توسط مشتری است. متقاضیان میتوانند بر اساس توان بازپرداخت و شرایط مالی خود، یکی از نرخهای صفر، ۲ یا ۴ درصد را انتخاب کنند؛ امکانی که انعطافپذیری این محصول اعتباری را نسبت به بسیاری از وامهای متداول افزایش میدهد.
در کنار این مزیت، امکان انتقال امتیاز میانگین سپرده از دیگر نقاط قوت طرح نسیم به شمار میرود. صاحبان حساب میتوانند امتیاز خود را در چارچوب مقررات بانک به سایر افراد منتقل کنند؛ قابلیتی که تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در شعب بانک پیشبینی شده و میتواند دسترسی اعضای خانواده یا کارکنان سازمانها به تسهیلات را تسهیل کند.
فرآیند دریافت این وام نیز به صورت مرحلهای و شفاف طراحی شده است: افتتاح حساب قرضالحسنه، ایجاد امتیاز میانگین حساب، ثبت درخواست، انجام اعتبارسنجی و در نهایت واریز تسهیلات. علاوه بر این، امکان ثبت و پیگیری درخواست از طریق اپلیکیشن بانکواره، تجربهای غیرحضوری و ساده را برای متقاضیان فراهم کرده است.
انعطاف در بازپرداخت و حمایت از مشاغل فصلی
یکی از وجوه تمایز طرح نسیم، توجه به ماهیت فعالیت متقاضیان و طراحی شیوههای بازپرداخت متناسب با چرخه درآمدی آنهاست. در همین راستا، برای صاحبان مشاغل فصلی از جمله فعالان بخش کشاورزی، امکان بازپرداخت یکجای تسهیلات در سررسید نهایی پیشبینی شده است.
این مدل بازپرداخت به ویژه برای کشاورزانی که درآمد آنها در مقاطع مشخصی از سال و پس از برداشت محصول محقق میشود، اهمیت ویژهای دارد. حذف الزام به اقساط ماهانه و امکان تسویه یکجا، میتواند فشار نقدینگی را کاهش داده و نقش مؤثری در پایداری فعالیتهای تولیدی ایفا کند.
طرح نسیم برای طیف متنوعی از متقاضیان طراحی شده است؛ از اشخاص حقیقی با نیازهای ضروری یا قصد راهاندازی کسبوکار، تا بنگاههای خرد، شرکتهای دانشبنیان، تعاونیها و سازمانهایی که مایلاند با انتقال میانگین سپرده کارکنان خود، زمینه بهرهمندی آنها از تسهیلات را فراهم کنند.
ترکیب انعطافپذیری بالا، کارمزد انتخابی، بازپرداخت شناور، امکان انتقال امتیاز و تجربه غیرحضوری، طرح نسیم را به یکی از محصولات قابل توجه بانک توسعه تعاون در حوزه تسهیلات قرضالحسنه تبدیل کرده است؛ محصولی که میتواند در بهبود دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی خرد به منابع مالی، نقش حمایتی مؤثری ایفا کند.