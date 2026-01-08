خبرگزاری کار ایران
شرایط فروش فوری ایران خودرو (طرح خودرو فرسوده)

قابل توجه متقاضیان واجد شرایط تبصره 5 از ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده 11 آئین نامه اجرایی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ...

به گزارش ایلنا، قابل توجه متقاضیان واجد شرایط تبصره 5 از ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده 11 آئین نامه اجرایی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که دریازدهمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویت بندی) برخی محصولات ایران خودرو در دی ماه سال 1404 در سایت ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو ثبت نام نموده و متعاقباً در لیست انتظار خودرو قرار گرفته اند، می رساند این شرکت با استناد به بند های 7و 8 بخش تذکرات مهم اطلاعیه یازدهمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو در شرکت ایران خودرو منتشر شده در سامانه مذکور درصدد فراخوان فروش فوری خودرو با اولویت فروش و عقد قرارداد به متقاضیان مشمول این فراخوان بر اساس شرایط ذیل می باشد. جدول مربوط به شرایط فروش فوری اعم از نوع خودرو ، موعد تحویل ، برنامه فروش و قیمت به شرح ذیل اعلام می گردد.

مهلت ثبت اطلاعات و انتخاب مرکز اسقاط درسامانه nnhk و همچنین تحویل خودروی فرسوده به مراکز اسقاط مجاز در طرح فروش فوری محصولات قابل عرضه شرکت ایرانخودرو ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی 1403 یازدهمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو در سامانه ikcosales مطابق جدول ذیل از امروز پنج شنبه مورخ 1404/10/18 شروع و تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1404/10/24 می باشد . بدیهی است مشتریان پس از تایید سیستمی پذیرش خودروی فرسوده در مرکز اسقاط مجاز انتخاب شده در موعد مقرر و اعلام توسط ستاد نوسازی به شرکت ایرانخودرو امکان عقد قرارداد و واریز وجه در سایت ikco.esale را خواهند داشت که از طریق پیامک درخصوص امکان واریز وجه اطلاع رسانی خواهد شد . لازم به ذکر است که تمامی پیامک های اطلاع رسانی انجام شده در میز خدمت مشتریان قابل مشاهده می باشد.

