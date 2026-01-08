توسعه گسترده گازرسانی در سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در نشست با منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان در جریان سفر به این استان، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز، استان سیستان و بلوچستان را یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت ملی گاز ایران دانست و گفت: در جریان جنگ ۱۲روزه، صنعت گاز بیشترین آسیب را متحمل شد.

وی با یادآوری اینکه چند واحد پالایشگاهی در جریان جنگ ۱۲ روزه به‌صورت مستقیم هدف اصابت قرار گرفت، اما با همت همکاران، بازسازی با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از برآوردهای اولیه و در زمانی کم‌سابقه انجام شد، بیان کرد: یکی از واحدهای آسیب‌دیده اکنون به مدار تولید بازگشته و برای راه‌اندازی واحدهای دیگر در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی شده است.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: تجربه جنگ به ما آموخت که اهمال‌کاری، تعلل و عدم آمادگی می‌تواند شبکه را فلج کند؛ از همین رو تصمیم گرفتیم با شفافیت، آمادگی عملیاتی و اتکا به توان داخلی، مسیر احیا را با قدرت پیش ببریم.

گازرسانی به بیش از هزار روستا

توکلی با اشاره به زمستان سخت امسال به دلیل افزایش ناترازی، تصریح کرد: با وجود فشارهای بی‌سابقه، اجازه ندادیم استان سیستان و بلوچستان با مشکل جدی در تأمین گاز مواجه شود. این استان به‌واسطه شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی و اجتماعی، نیازمند نگاه متفاوت و تصمیم‌گیری‌های متناسب با واقعیت‌های میدانی است.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیریت استان سیستان و بلوچستان و همراهی دستگاه‌های اجرایی، گفت: هماهنگی میان شرکت گاز، استانداری و سایر نهادها سبب شد مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن آثار اقدامات را لمس کنند؛ مردمی که در سخت‌ترین شرایط، همراه نظام و کشور بوده‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند.

معاون وزیر نفت با اشاره به جهش کم‌سابقه طرح‌های گازرسانی در این استان، اظهار کرد: هم‌اکنون گازرسانی به بیش از یک‌هزار روستا در دست اجراست و هدف‌گذاری شده که طی دو سال آینده، بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ روستا از نعمت گاز بهره‌مند شوند.

گسترش هزار کیلومتر شبکه گاز

توکلی با بیان اینکه ده‌ها شهر در استان سیستان و بلوچستان در برنامه گازرسانی قرار دارند و میزان نقدینگی اختصاص‌یافته به استان، در بالاترین سطح میان شرکت‌های گاز استانی قرار دارد، اظهار کرد: طول شبکه گاز استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر به هزاران کیلومتر رسیده و تا پایان امسال نیز بیش از یک‌هزار کیلومتر دیگر به این شبکه افزوده می‌شود؛ اقدامی که نه‌تنها زیرساخت انرژی، بلکه بستر توسعه اقتصادی، اشتغال و امنیت اجتماعی استان را تقویت می‌کند.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت همدلی، پرهیز از حاشیه‌ها و نگاه ملی، گفت: سیستان و بلوچستان محروم نیست؛ بلکه سرشار از ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی است. اگر این استان به‌درستی دیده شود، نه‌تنها نیازمند کمک نخواهد بود، بلکه می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه کشور تبدیل شود.

