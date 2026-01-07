به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت ریلاینس اینداستریز روز سه‌شنبه (۱۶ دی) اعلام کرد: انتظار تحویل هیچ محموله‌ای از نفت خام روسیه در ماه ژانویه را ندارد؛ موضوعی که می‌تواند واردات نفت روسیه هند را در طول این ماه به‌شدت کاهش دهد و به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر برساند.

ریلاینس، اپراتور بزرگ‌ترین مجتمع پالایشگاهی جهان و بزرگ‌ترین خریدار هندی نفت خام روسیه در سال گذشته، این بیانیه را پس از هشدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، منتشر کرد.

ترامپ روز یکشنبه (۱۴ دی) هشدار داده بود ایالات متحده آمریکا می‌تواند تعرفه‌های واردات هند را به‌دلیل خرید نفت روسیه بیشتر افزایش دهد.

ریلاینس در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی X منتشر شد، اعلام کرد پالایشگاه «جامناگار» این شرکت طی سه هفته گذشته هیچ محموله‌ای از نفت روسیه دریافت نکرده است و انتظار هیچ تحویل نفت خام روسی را در ژانویه ندارد.

این بیانیه همچنین گزارش رسانه‌ای هفته گذشته مبنی بر حرکت سه کشتی حامل نفت روسیه به سمت پالایشگاه «جامناگار» را تکذیب کرد.

هند پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ به بزرگ‌ترین خریدار نفت خام دریایی روسیه با تخفیف تبدیل شد.

این خریدها واکنش منفی کشورهای غربی را برانگیخت که بخش انرژی روسیه را با تحریم هدف قرار داده‌اند و استدلال می‌کنند درآمدهای نفتی به تأمین مالی تلاش‌های جنگی مسکو کمک می‌کند.

ایالات متحده سال گذشته میلادی تعرفه واردات کالاهای هندی را به ۵۰ درصد به‌عنوان مجازاتی برای خرید سنگین نفت روسیه دو برابر کرد.

دو کشور اکنون در حال مذاکره برای توافق تجاری بالقوه هستند؛ مذاکراتی که گاهی با تنش همراه بوده است.

به گزارش رویترز، مقام‌های هندی از پالایشگاه‌ها خواسته‌اند خریدهای نفتی روسیه و آمریکا را به‌صورت هفتگی اعلام کنند.

منابع گفتند واردات نفت خام هند از روسیه احتمالاً به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت، زیرا دهلی‌نو به‌دنبال دستیابی به توافق تجاری با واشنیگتن است.

به گفته منابع و شرکت تحلیلی کپلر (Kpler)، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر آمریکا و اتحادیه اروپا جریان نفت روسیه به هند را کُند کرده است.

واردات نفت روسیه هند در ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح سه سال گذشته یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ رقمی که حدود ۴۰ درصد کمتر از اوج ۲ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن بود.

طبق داده‌های اولیه گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن با توقف خرید نفت روسیه ازسوی ریلاینس، تحویل نفت روسیه به هند در ژانویه احتمالاً به شرکت نایارا انرژی تحت حمایت روسیه و پالایشگاه‌های دولتی ایندین اویل و بهارات پترولیوم محدود خواهد شد.

منابع دولتی به رویترز گفتند نایارا انرژی که یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ را اداره می‌کند، احتمالاً خریدار اصلی نفت خام روسیه در هند خواهد بود، زیرا پس از عقب‌نشینی دیگر تأمین‌کنندگان، عرضه آن به‌دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا محدود شده است.

انتهای پیام/