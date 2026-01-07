تداوم برنامه توسعه در جنوب میدان نفتی یاران
مجری طرح توسعه میدان یاران اعلام کرد: با افزایش تولید چاه شماره ۱۵ و آغاز حفاری نخستین چاه لایه فهلیان در جنوب میدان، برنامه توسعه این میدان نفتی وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، سید حسین محسنی زنوزی با بیان اینکه افزایش تولید چاه شماره ۱۵ در جنوب میدان نفتی یاران در پی نصب پمپ جدید و با هدف تثبیت و بهبود شرایط بهرهبرداری چاه انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، پیشبینی میشود تولید پایدار این چاه به حدود یکهزار و ۸۰۰ بشکه نفت در روز برسد.
وی افزود: چاه شماره ۱۵ از ظرفیت تولید بالاتری نیز برخوردار است که مقدار بهرهبرداری نهایی آن به شرایط عملیاتی و رفتار مخزن وابسته خواهد بود.
مجری طرح توسعه میدان یاران با اشاره به روند اجرای عملیات نصب پمپ در چاه شماره ۱۵ اظهار کرد: میانگین زمان اجرای اینگونه عملیاتها بهطور معمول حدود ۲۱ روز است، اما عملیات نصب پمپ در این چاه طی ۱۷ روز و در چارچوب برنامه زمانبندی انجام شد.
زنوزی بیان کرد: حفاری چاه شماره ۱۹ میدان یاران در راستای برنامه توسعه میدان و با هدف بررسی و تولید از لایه فهلیان در حال انجام است و بهعنوان نخستین چاه لایه فهلیان در جنوب میدان یاران محسوب میشود.
وی با یادآوری به نتایج حاصل از حفاریهای انجامشده در لایه فهلیان در جنوب میدان آزادگان افزود: با توجه به اطلاعات موجود از این لایه، بررسی شرایط آن در جنوب میدان یاران نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مجری طرح توسعه میدان یاران گفت: عملیات حفاری و تکمیل چاه شماره ۱۹ طبق برنامهریزی انجامشده تا پایان اسفند امسال ادامه خواهد داشت و پس از آن، مراحل بعدی مرتبط با بهرهبرداری پیگیری میشود.