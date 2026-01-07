ونزوئلا ۲ میلیارد دلار نفت به آمریکا صادر میکند
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که کاراکاس و واشینگتن به توافقی برای صادرات نفت خام ونزوئلا به ارزش حداکثر ۲ میلیارد دلار رسیدهاند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه (۱۶ دی) اعلام کرد که کاراکاس و واشینگتن به توافقی برای صادرات نفت خام ونزوئلا به ارزش حداکثر ۲ میلیارد دلار به ایالات متحده رسیدهاند؛ مذاکرهای که میتواند منابع را از چین منحرف کند و در عین حال مانع کاهش بیشتر تولید نفت این کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) شود.
این توافق نشانهای از پاسخ دولت ونزوئلا به درخواست ترامپ است مبنی بر اینکه آیا درهای خود را به روی شرکتهای نفتی آمریکایی باز میکند یا خطر مداخله نظامی بیشتر را به جان میخرد.
ترامپ گفته است از دلسی رودریگز، رئیسجمهوری موقت، میخواهد به ایالات متحده و شرکتهای خصوصی دسترسی کامل به صنعت نفت ونزوئلا بدهد.
ونزوئلا میلیونها بشکه نفت بارگیریشده در نفتکشها و مخازن ذخیرهسازی دارد که بهدلیل محاصره صادرات اعمالشده از سوی آمریکا از اواسط دسامبر قادر به ارسال آنها نبوده است.
این محاصره بخشی از افزایش فشار آمریکا بر دولت نیکولاس مادورو بود که سرانجام منجر به ربودن وی ازسوی نیروهای آمریکایی در پایان هفته گذشته شد.
مقامهای ارشد ونزوئلا ربودن مادورو را آدمربایی خوانده و ایالات متحده را به تلاش برای دزدیدن ذخایر عظیم نفت این کشور متهم کردند.
ترامپ در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: ونزوئلا ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت تحریمشده را به ایالات متحده تحویل خواهد داد.
وی مدعی شد: این محمولههای نفتی به قیمت بازار فروخته و پولش از سوی من، بهعنوان رئیسجمهوری امریکا، کنترل خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که برای منفعت مردم ونزوئلا و ایالات متحده استفاده میشود.
رئیسجمهوری آمریکا گفت: کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، مسئول اجرای این توافق است و نفت مستقیم به پایانههای ایالات متحده ارسال خواهد شد.
دو منبع روز سهشنبه به رویترز گفتند عرضه نفت خام محبوسشده به ایالات متحده در ابتدا ممکن است نیازمند تخصیص دوباره محمولههایی باشد که ابتدا به مقصد چین بودهاند.
چین در دهه گذشته و بهویژه پس از تحریم شرکتهای فعال در تجارت نفت ونزوئلا از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۰، بزرگترین خریدار نفت این کشور بوده است.
یک منبع صنعت نفت گفت: ترامپ میخواهد این اتفاق زودتر رخ دهد تا بتواند آن را یک پیروزی بزرگ معرفی کند.
قیمت نفت خام آمریکا پس از اعلام ترامپ بیش از ۱.۵ درصد کاهش یافت و انتظار میرود این توافق حجم صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده را افزایش دهد.
این جریان نفت اکنون بهطور کامل از سوی شرکت شورون شریک اصلی شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا) با مجوز آمریکا کنترل میشود.
شورون که روزانه ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار بشکه نفت ونزوئلا را به ایالات متحده صادر کرده است، تنها شرکتی بود که در هفتههای اخیر تحت محاصره، بیوقفه نفت خام را بارگیری و ارسال کرد.
هنوز مشخص نیست ونزوئلا به درآمد حاصل از عرضه دسترسی خواهد داشت یا خیر. تحریمها به این معناست که پدوسا از سیستم مالی جهانی کنار گذاشته شده، حسابهای بانکی آن مسدود و از انجام تراکنشها به دلار آمریکا منع شده است.
ونزوئلا نفت خام درجه یک خود، مری، را با حدود ۲۲ دلار در هر بشکه پایینتر از برنت برای تحویل در بنادر خود میفروشد که ارزش این معامله را تا یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار میرساند.
دلسی رودریگز، معاون مادورو که روز دوشنبه (۱۵ دی) بهعنوان رئیسجمهوری موقت سوگند یاد کرد، خود از سال ۲۰۱۸ بهدلیل تضعیف دموکراسی تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
دو منبع به رویترز گفتند مقامهای ونزوئلا و آمریکا این هفته درباره سازوکارهای فروش احتمالی، ازجمله مزایدههایی برای اجازه دادن به خریداران آمریکایی علاقهمند به پیشنهاد قیمت محمولهها و صدور مجوزهای آمریکا به شریکان تجاری پدوسا که میتواند منجر به قراردادهای عرضه شود، گفتوگو کردند.
این مجوزها پیشتر به شریکان و مشتریان سرمایهگذاری مشترک پدوسا از جمله شورون، ریلاینس هند، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و شرکتهای اروپایی انی و رپسول، اجازه داده بود به نفت ونزوئلا برای پالایش یا فروش دوباره دسترسی داشته باشند.