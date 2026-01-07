به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هادی سفیدمو درباره میزان مصرف برق ماینرها اعلام کرد: اوج مصرف برق استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰ مگاوات است، یعنی استخراج رمزامرز معادل مجموع برق مصرفی این ۴ استان را مصرف می‌کند که برای تولید این میزان برق، باید حداقل ۲ الی ۳ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود، یعنی باید حداقل ۳ نیروگاه اتمی برای پاسخگویی به این استخراج غیرمجاز رمزارز داشته باشیم.

او کشف و امحاء ماینرهای غیرمجاز را دشوارترین بخش مدیریت این حوزه دانست و تصریح کرد: ما از روش‌های متکثری برای کشف محل استقرار ماینرهای غیرمجاز استفاده می‌کنیم اما به عنوان دستگاه خدمت‌رسان صنعت برق، بدون حکم دادگاه اجازه ورود به هیچ مکانی را نداریم، بنابراین به حکم قضائی و همراهی نیروی انتظامی برای ورود به اماکن غیرمجاز استخراج رمزارز وارد شویم و این نخستین مرحله خواهد بود. با وجود این، پس از ورود نیز باید متوجه شویم که ماینرها در کدام نقطه از ساختمان مسکونی، تجاری یا صنعتی وجود دارند، زیرا کشف محل اختفای ماینرها ساده نیست. همچنین صاحب ماینرها هزینه بسیاری برای تهیه و استخراج رمزارز انجام داده‌اند و برخوردهای خطرآفرین و سنگینی مانند مقابله مسلحانه و تهدید به مرگ هنگام کشف ماینرها انجام می‌شود.

مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر افزود: جدا از این اگر ۳ الی ۵ دقیقه هدر رفت زمانی در کشف ماینرها داشته باشیم، مالک ماینرها را خراج خواهد کرد، پس با عملیاتی بسیار پیچیده مواجه هستیم در حالی که مطابق دستور قضائی باید با رعایت شئونات اسلامی به اماکن وارد شویم و این موضوع زمان‌بر خواهد بود. در این زمینه اتفاقات عجیبی نیز رخ می‌دهد، مثلا چندی پیش همکاران ما برای کشف ماینر به مکانی صنعتی رفتند و هیچکس در آنجا حضور نداشت اما ناگهان دو قلاده سگ به سمت همکاران ما رها شدند و متاسفانه یکی از همکاران ما به شدت آسیب دید. می‌توان گفت در زمان کشف ماینر ورود بدون درگیری نداریم اما به هر شکل ممکن وظیفه خود در بازگرداندن برق به خانه هموطنان را انجام خواهیم داد. پس از کشف ماینر، کنتور هوشمند برق در محل نصب، ماینر تحویل نیروی انتظامی و فرد خاطی وارد فرآیند رسیدگی قانونی می‌شود.

سفیدمو درباره امکان رهگیری ماینرها از طریق مخابرات تصریح کرد: ماینر دو بال دارد و آن بال‌ها اینترنت و برق هستند. در سال‌های اول فراگیر شدن استفاده از ماینر، متخلفان از کنتور برای تامین برق آن استفاده می‌کردند و به محض افزایش برق کنتور، همکاران ما مراجعه کرده و ماینر را کشف می‌کردند. پس از آن، متخلفان به سمت استفاده از برق غیرمجاز و سرقت برق متمایل شدند و این کار را برای ما سخت کرد، زیرا وقتی از محل توزیع برق یک مجتمع مسکونی یا شهرک سرقت برق اتفاق می‌افتد، چاره‌ای نیست، جز بازرسی تک‌تک خانه‌ها با حکم قضائی و این موضوع دشواری‌های ویژه‌ای دارد اما ممکن است و با روش‌های فنی محقق می‌شود. در بسیاری از موارد مردم از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱، سرقت برق و محل استخراج غیرمجاز را گزارش می‌دهند.

افزایش مجازات استفاده از ماینرهای غیرمجاز

او در همین زمینه اضافه کرد: مخابرات از مدت‌ها قبل با ما همکاری لازم را دارد اما متاسفانه برای غیرقابل رهگیری شدن ماینرهای غیرمجاز از فیلترشکن‌های غیرمجاز استفاده می‌شود که با وجود همه دشواری‌ها برای کشف آن نیز مسیرهای جدیدی یافت شده است. متخصصین و نخبگان حوزه برق و مخابرات تلاش‌های علمی خود را برای پشت سر گذاشتن موانع فعلی متوقف نمی‌کنند و نشانه این امر، پیشرفت‌های موثر محقق شده در این حوزه خواهد بود، زیرا اگر هوش‌سیاهی از سوی متخلفان به کار گرفته شده و راهکار جدیدی برای جلوگیری از به دام افتادن ارائه می‌دهد، ما نیز منفعل نیستیم و مقابله فعالانه خواهیم داشت. البته همه استفاده‌ها از ماینر با این شیوه‌ها نیست و در برخی حوزه‌ها بدون جلوگیری از نشر صدای ماینر، به وضوح استخراج غیرمجاز انجام می‌دهند و ترسی نیز از عواقب قانونی ندارند.

مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر با تاکید بر مجازات استخراج غیرقانونی رمزارز اظهار کرد: با متخلفان برخورد جدی می‌شود و هیچ چشم‌پوشی نسبت به سرقت از سهم برق بیش از ۸۰ میلیون ایرانی نخواهیم داشت. از مجلس شورای اسلامی خواستیم تا عواقبی مانند محرومیت از خدمات اجتماعی و مواردی از این دست را نیز به مجازات‌های کنونی اضافه کند و احتمالا این موضوع در روزهای به تصویب مجلس خواهد رسید. متخلفان باید نرخ برق مصرفی استفاده شده به وسیله ماینرهای غیرمجاز را پرداخت می‌کردند اما این رقم به ۲ الی ۳ برابر نرخ برق صادراتی ارتقا خواهد یافت که جریمه‌ای سنگین است. این موضوع از سوی همه ارکان نظام مورد رصد و پایش است و برخوردها نیز قاطعانه‌تر خواهد شد.

سفیدمو در پایان عنوان کرد: برای استخراج رمزارز مسیرهای قانونی وجود دارد و مصوبه آن در اختیار هیات وزیران است که بر مبنای آن، متقاضیان می‌توانند ماینر خود را در مزارع بزرگ مقیاس قرار داده و با پرداخت هزینه هتلینگ، از مزایای رمزارز خود استفاده کنند. مراکز مجاز استخراج رمزارز در زمان اوج‌بار فعالیت نخواهند داشت و باعث ایجاد اخلال در فرآیند تامین برق مشترکین نمی‌شوند که در همین راستا برق این مراکز از ۱۵ خرداد تا ۱۵ مهر سال جاری محدود شده بود و برق این مراکز در کلیه ساعات قطع شده بود. همچنین پروانه فعالیت مراکز متخلفی که از برق امداد استفاده کرده بودند نیز به دستور مقامات قضائی محدود شد.

