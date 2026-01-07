خساپا ۲.۹ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا، نماد معاملاتی سایپا با افزایش قیمت ۲.۹ درصد، بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گرفت و در معاملات امروز گروه خودرویی، جزو نمادهای پرتراکنش و پرتقاضا بود. بررسی عملکرد «خساپا» در بازه‌های زمانی مختلف نیز بیانگر روندی رو‌به‌رشد است؛ به‌طوری که این سهم در سه‌ماهه اخیر حدود ۳۰ درصد، در دوره شش‌ماهه ۴۱ درصد و در بازه نه‌ماهه گذشته ۵۶ درصد بازدهی را ثبت کرده است.

علاوه بر این، بازدهی یک‌ساله نماد «خساپا» نیز به ۵۶ درصد رسیده و تحلیل روند معاملات نشان می‌دهد در صورت ثبات شرایط فعلی بازار و تداوم جریان تقاضا، مسیر صعودی این سهم می‌تواند همچنان ادامه‌دار باشد.

