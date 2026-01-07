خساپا ۲.۹ درصد افزایش یافت
نماد معاملاتی «خساپا» در پایان معاملات امروز بازار سرمایه رشد ۲.۹ درصدی را ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، نماد معاملاتی سایپا با افزایش قیمت ۲.۹ درصد، بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گرفت و در معاملات امروز گروه خودرویی، جزو نمادهای پرتراکنش و پرتقاضا بود. بررسی عملکرد «خساپا» در بازههای زمانی مختلف نیز بیانگر روندی روبهرشد است؛ بهطوری که این سهم در سهماهه اخیر حدود ۳۰ درصد، در دوره ششماهه ۴۱ درصد و در بازه نهماهه گذشته ۵۶ درصد بازدهی را ثبت کرده است.
علاوه بر این، بازدهی یکساله نماد «خساپا» نیز به ۵۶ درصد رسیده و تحلیل روند معاملات نشان میدهد در صورت ثبات شرایط فعلی بازار و تداوم جریان تقاضا، مسیر صعودی این سهم میتواند همچنان ادامهدار باشد.