آمادگی بانک کشاورزی برای توسعه همکاری ها با صنایع تولیدی زنجان

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ناصر سیف‌اللهی عضو هیات ‌مدیره بانک کشاورزی، روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه با هدف بررسی میدانی روند ارائه خدمات بانکی، ارزیابی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واحدهای تولیدی و تقویت تعامل بانک کشاورزی با بخش‌های اقتصادی و صنعتی استان، وارد زنجان شد.

بر اساس این گزارش، وی در نشست های تخصصی با مدیران مجتمع فولاد نورد آسین ابهر و شرکت پارس سوئیچ زنجان، بر توسعه تعاملات و ظرفیت های همکاری و آمادگی بانک کشاورزی برای استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله اعتبارات اسنادی، اوراق گام و ضمانت‌نامه‌ها تأکید کرد.

این گزارش می افزاید، سیف اللهی همچنین در دیدار با همکاران شعب و مدیریت بانک در استان زنجان، ضمن بررسی عملکرد بانک، چالش ها و راهکارهای بهبود تجربه مشتریان، استمرار و تقویت حمایت بانک از تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان را در دستور کار دانست.

وی در همایش روسای شعب استان زنجان با تأکید بر نقش کلیدی روسای شعب در بهبود عملکرد بانک، ارتقای نام و سهم بانک و تحقق اهداف تعالی سازمانی، به تشریح دستاوردهای اخیر بانک پرداخت و عنوان کرد: افتخارات کسب‌شده در سال جاری، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و توان مدیریتی مجموعه بانک بوده و بانک کشاورزی در حال حاضر از منظر تحقق اهداف سازمانی، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

سیف اللهی با اشاره به کاهش ریسک اعتباری بانک از ۲۲ درصد به ۶ درصد طی دو سال گذشته، این موفقیت را حاصل تلاش همکاران ستادی و شعب دانست و بر لزوم صیانت و مراقبت مستمر از این دستاورد تأکید کرد. همچنین، سرآمدی استان زنجان در حوزه وصول مطالبات و سایر شاخص‌های مرتبط از دیگر محورهای مورد اشاره بود.

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود، مشتری‌مداری، تعهد و تعلق سازمانی را رمز موفقیت در تجهیز منابع و پایداری عملکرد بانک عنوان کرد.

