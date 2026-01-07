سفر عضو هیات مدیره بانک کشاورزی به زنجان؛
آمادگی بانک کشاورزی برای توسعه همکاری ها با صنایع تولیدی زنجان
عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در جریان سفر دوروزه به استان زنجان، ضمن حضور در مدیریت و شعب بانک و دیدار با کارکنان، از مجتمع فولاد نورد آسین ابهر و شرکت پارس سوئیچ زنجان بازدید و در نشستهای تخصصی، بر تقویت ابزارهای نوین تأمین مالی و حمایت هدفمند از تولید و اقتصاد منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ناصر سیفاللهی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، روز یکشنبه ۱۴ دیماه با هدف بررسی میدانی روند ارائه خدمات بانکی، ارزیابی ظرفیتها و توانمندیهای واحدهای تولیدی و تقویت تعامل بانک کشاورزی با بخشهای اقتصادی و صنعتی استان، وارد زنجان شد.
بر اساس این گزارش، وی در نشست های تخصصی با مدیران مجتمع فولاد نورد آسین ابهر و شرکت پارس سوئیچ زنجان، بر توسعه تعاملات و ظرفیت های همکاری و آمادگی بانک کشاورزی برای استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله اعتبارات اسنادی، اوراق گام و ضمانتنامهها تأکید کرد.
این گزارش می افزاید، سیف اللهی همچنین در دیدار با همکاران شعب و مدیریت بانک در استان زنجان، ضمن بررسی عملکرد بانک، چالش ها و راهکارهای بهبود تجربه مشتریان، استمرار و تقویت حمایت بانک از تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان را در دستور کار دانست.
وی در همایش روسای شعب استان زنجان با تأکید بر نقش کلیدی روسای شعب در بهبود عملکرد بانک، ارتقای نام و سهم بانک و تحقق اهداف تعالی سازمانی، به تشریح دستاوردهای اخیر بانک پرداخت و عنوان کرد: افتخارات کسبشده در سال جاری، نتیجه برنامهریزی دقیق و توان مدیریتی مجموعه بانک بوده و بانک کشاورزی در حال حاضر از منظر تحقق اهداف سازمانی، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
سیف اللهی با اشاره به کاهش ریسک اعتباری بانک از ۲۲ درصد به ۶ درصد طی دو سال گذشته، این موفقیت را حاصل تلاش همکاران ستادی و شعب دانست و بر لزوم صیانت و مراقبت مستمر از این دستاورد تأکید کرد. همچنین، سرآمدی استان زنجان در حوزه وصول مطالبات و سایر شاخصهای مرتبط از دیگر محورهای مورد اشاره بود.
عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود، مشتریمداری، تعهد و تعلق سازمانی را رمز موفقیت در تجهیز منابع و پایداری عملکرد بانک عنوان کرد.